Monza, viabilità d’estate: ad agosto stop al disco orario e chiude viale Cavriga

Ad agosto, come accade da almeno cinquant’anni, a Monza andrà in vacanza il disco orario: da giovedì 1 a sabato 31 agosto gli automobilisti non dovranno preoccuparsi di sforare il limite della sosta per evitare le multe. Il Comune ha confermato quella che è una vecchia consuetudine: la sospensione non riguarda la tariffazione delle strisce blu che rimarrà in vigore per l’intera estate.

Ad agosto scatterà un altro provvedimento che i monzesi conoscono da tempo: viale Cavriga sarà inacessibile alle auto e alle moto che dovranno fermarsi ai parcheggi di porta Monza o di Villasanta. La chiusura del Parco al traffico consentirà di ridurre i rischi per pedoni e ciclisti