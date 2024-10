Se interrogati, rispondono e lo fanno con sollecitudine: la gran parte dei brianzoli coinvolti nel censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 nei capoluoghi e nelle grandi città viene effettuato annualmente tra una platea differente di famiglie, compila i moduli online secondo le indicazioni ricevute. Nei comuni più piccoli, invece, la rilevazione si svolge con cadenza quadriennale.

Monza: via al censimento Istat della popolazione, gli ultimi dati

L’elevata adesione è testimoniata dai dati relativi alle operazioni effettuate nel 2022 e nel 2023 forniti dall’ufficio statistica del Comune di Monza che sta oliando la macchina per la nuova consultazione, entrata nel vivo: la fase pratica è scattata alcune settimane fa con l’invio della lettera che fornisce le indicazioni per partecipare al censimento a un campione di 1.639 famiglie monzesi, estratto dall’Istat dal Registro base degli individui.

Monza: via al censimento Istat della popolazione, entro il 9 dicembre

Entro il 9 dicembre ogni nucleo dovrà compilare il questionario online fornendo le risposte sulla propria situazione riferite a domenica 6 ottobre: in caso di dubbi è possibile chiedere spiegazioni al Centro comunale di rilevazione telefonando allo 039.237.2634. È, inoltre, possibile domandare il supporto di un operatore nella compilazione fissando un appuntamento il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30, il giovedì anche dalle 13.30 alle 15.30, il sabato dalle 9 alle 12.

I cittadini, si diceva, hanno tempo fino al 9 dicembre per rispondere al questionario: chi non effettuerà l’operazione entro quel termine sarà contattato da un rilevatore che solleciterà le risposte che, come recita lo slogan scelto dall’Istat, aiuteranno “ad aggiornare tutti i dati necessari a fare le scelte giuste per il Paese”.

Monza: via al censimento Istat della popolazione, l’Italia continua a invecchiare

E, l’Italia, come attesta la rilevazione del 2022 continua a invecchiare: a ottobre di due anni fa il 24% dei 58.997.201 residenti aveva più di 65 anni e gli ultra centenari erano 20.445, i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni erano il 12,64% della popolazione mentre i giovani e gli adulti fino a 64 costituivano il 63,5%. Le donne, confermando una informazione consolidata, erano più degli uomini: il 51,2% a fronte del 48,8% dei maschi mentre gli stranieri erano l’8,7% del totale L’attenzione dei brianzoli nei confronti del censimento permanente sembra crescere con il passare degli anni: a Monza nel 2022 ha aderito alla campagna il 79,46% delle 1.639 famiglie che ha ricevuto la lettera, salito all’81,15% dodici mesi dopo. La partecipazione è ancora maggiore al livello provinciale: nel 2022 ha compilato i moduli l’86,92% degli 11.061 nuclei contattati dall’Istat e il dato è balzato all’88,59% tra gli 11.161 nuclei sorteggiati nel 2023.