Monza: via ai lavori milionari alle case comunali di via Manara

Via ai cantieri milionari per sistemare le case comunali di via Manara 33 a Monza: sono partiti nella giornata di giovedì 19 giugno i lavori di manutenzione straordinaria del complesso, che includono l’efficientamento energetico del condominio. Si tratta di interventi che assorbono 2.753.616,99 euro ottenuti da un bando della Regione Lombardia (Ecosap), cui si devono aggiungere 368.264,80 euro stanziati direttamente dall’amministrazione comunale.

Monza: cosa succede nei 57 appartamenti di via Manara

I lavori riguardano la posa del cappotto termico, la sostituzione di tutti i serramenti, l’installazione di pannelli solari e batterie di accumulo, e la realizzazione di un nuovo impianto termico centralizzato, scrive il Comune. “Gli impianti fotovoltaici installati, in particolare, avranno una potenza complessiva di 19,20 kW, garantendo da soli la copertura del 31,84 % del fabbisogno energetico annuo dell’edificio”. In via Manara ci sono 57 appartamenti distribuiti su sette piani: per piazza Trento l’edificio sarà completamente rinnovato anche nelle aree esterne.

«È un intervento – dichiara l’assessore alle Politiche abitative Andreina Fumagalli – che segna un passo avanti concreto nella rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico. Un’azione strutturale che migliora la vita delle persone e rende più sostenibile l’intero quartiere».