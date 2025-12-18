Monza, un 27enne investito nel traffico pendolare di via Lario: soccorso in codice giallo

Pedone investito nelle prime ore del mattino di giovedì 18 dicembre, nel caos del traffico pendolare, all’altezza del civico 17 di via Lario, a Monza, uno dei punti più pericolosi della città soprattutto a causa della lunghezza dell’attraversamento, dove è presente una fermata dell’autobus. Un 27enne è finito rovinosamente sul parabrezza della vettura e quindi sull’asfalto.

Monza, pedone investito in via Lario: uno dei punti più pericolosi per attraversare

L’incidente è accaduto attorno alle 7.30. Sul posto si è portata una ambulanza della Croce Rossa, inviata dalla Agenzia emergenza urgenza, in codice rosso. Per i rilievi e la gestione del traffico presente una pattuglia della Polizia locale. Il traffico, in direzione Rondò dei Pini, la corsia nella quale è avvenuto l’investimento, è stato deviato su una delle due corsie rimaste disponibili. Il pedone è stato inizialmente soccorso sul posto e successivamente traportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.