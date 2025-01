Monza: UmanaMente, quattro incontri per “costruire comunità”

Quattro incontri per esplorare tematiche importanti dell’essere umano e della società con l’aiuto di altrettanti divulgatori conosciuti a livello nazionale. Prende il via martedì 18 febbraio alle 20.30 al teatro Manzoni di Monza la terza edizione della rassegna UmanaMENTE. “Costruire comunità” è il tema portante dell’iniziativa che è stata plasmata in sinergia da alcune associazioni culturali monzesi per proporre un dialogo costruttivo, senza preconcetti né pregiudizi su diversi argomenti.

«Un progetto di alto valore culturale – come hanno sottolineato il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla cultura Arianna Bettin – che mette in luce una comunità che si muove e che fa emergere l’anima di un territorio».

Monza: UmanaMente, apre Diego Passoni per Casa Arcobaleno

Il primo appuntamento, promosso dall’Associazione Culturale Novaluna, avrà come tema portante “Connessi e in ascolto: l’energia che ci unisce e cambia il mondo”. A parlarne sarà Diego Passoni, monzese, conduttore di Radio Deejay e attivista per i diritti LGBTQ+. Il ricavato della serata sosterrà Casa Arcobaleno, un contesto abitativo (oggi sono 4 case per dodici posti) che a Milano accoglie dal 2019 giovani respinti dalle famiglie per il loro orientamento sessuale.

Monza: UmanaMente, marzo a favore di Cadom e Thuja Lab

Martedì 4 marzo Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi e direttore di Senologia Chirurgica dello IEO, si soffermerà su “L’Istituto Europeo di Oncologia: la centralità del paziente nell’”Ospedale del Terzo Millennio”. L’incontro è promosso dall’associazione Zefiro e i fondi raccolti andranno a sostenere il CADOM (Centro aiuto donne maltrattate) che porterà a teatro alcune delle donne seguite.

Martedì 18 marzo il neuroscienziato Andrea Bariselli illustrerà “L’errore di prospettiva: il mondo – ed il futuro – visto dalle neuroscienze”. La serata è promossa dall’associazione Generazione Senior, con il patrocinio del comune di Villasanta. Il ricavato sarà devoluto a Thuja Lab A.P.S.

Monza: UmanaMente, chiusura con Mauro Magatti per Hospice San Pietro

Si chiude domenica 6 aprile con il sociologo ed economista Mauro Magatti che parlerà di “Liberi, insieme. La scommessa di domani”. L’incontro è promosso dalla Cooperativa La Meridiana e i fondi raccolti sosterranno l’Hospice San Pietro che lo scorso anno ha accolto ben 264 persone. La struttura di viale Elvezia (11 posti letto) sta introducendo un progetto di pet therapy per i malati. Tutte le serate saranno introdotte da un’esibizione musicale degli studenti del Liceo Zucchi.

Il biglietto per ogni ingresso costa 10 euro (8 euro i ridotti), l’abbonamento alla rassegna 32 euro. I singoli tagliandi e gli abbonamenti si possono acquistare alla biglietteria del teatro Manzoni o attraverso il sito www.teatromanzonimonza.it a partire da sabato 18 gennaio. Info: tel. 039 386500 o info@teatromanzonimonza.it.