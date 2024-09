Monza: ultimi posti disponibili per visitare la centrale di teleriscaldamento di Acinque

Ultimi posti disponibili per partecipare alle visite guidate, sabato 14 settembre, della centrale di teleriscaldamento Monza Nord del gruppo Acinque di via Grandi della Vittoria, in zona ospedale, una delle sorgenti della rete del teleriscaldamento cittadina.

Un evento che offre alla popolazione l’opportunità di conoscere da vicino, grazie alle spiegazioni dei tecnici dell’azienda, gli impianti che portano il calore nelle case dei monzesi. È sufficiente prenotarsi on line, facendo riferimento alla piattaforma web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impianti-aperti-teleriscaldamento-di-monza-nord-976129508637?aff=oddtdtcreator Le visite, della durata di un’ora, cominceranno dalle ore 9 del mattino.

Il teleriscaldamento di Monza è un modello di sostenibilità, che evita l’emissione in atmosfera di circa 3750 tonnellate di Co2 l’anno. La rete, che distribuisce acqua calda domestica e sanitaria per il riscaldamento, viene infatti alimentata da tre centrali di cogenerazione che producono simultaneamente energia termica ed elettrica, cui si aggiungono quelle installate presso lo stabilimento del gruppo alimentare Rovagnati e da BrianzAcque.