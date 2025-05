Monza, ubriaco molesta i passanti e aggredisce gli agenti della Polizia locale

Venticinque giorni di prognosi per la frattura al dito di una mano per un agente della Polizia locale di Monza che, nel pomeriggio di martedì 6 maggio, ha dovuto affrontare un esagitato che, probabilmente sotto gli effetti dell’alcol, stava molestando i passanti tra i Boschetti Reali e piazza Citterio, a Monza. L’uomo avrebbe anche tentato di scagliare dei sassi.

Monza, l’aggressione ai Boschetti Reali: prognosi di 25 giorni per un agente

Sul posto, dopo alcune segnalazioni, si sono portare due pattuglie del Comando di via Marsala e gli agenti hanno tentato invano di calmare la persona che si sarebbe rifiutata di fornire le generalità opponendo resistenza fino ad aggredirli. Una volta contenuto, l’uomo, di mezza età è stato condotto al Comando e quindi trasferito alla Questura di via Grigna. Avrebbe preso a calci e pugni anche la porta della cella tanto che personale sanitario, fatto intervenire, dopo averlo visitato, ha dovuto sedarlo.

Monza, l’uomo arrestato e i ringraziamenti del sindaco Pilotto

Dalla successiva identificazione è emerso che si tratta di un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine e presente illegalmente in Italia. L’uomo è stato tratto in arresto e nei suoi confronti è stato emesso un nuovo ordine di espulsione. Il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia hanno ringraziato il comandante Giovanni Dongiovanni e i suoi agenti per l’intervento: “Ringraziamo i cittadini – hanno aggiunto – per essersi rivolti tempestivamente alla Polizia Locale, riconoscendone il ruolo di presidio capillare e favorendone l’intervento puntuale: la collaborazione di ciascuno si rivela ancora una volta la chiave per contenere sul nascere situazioni pericolose”.