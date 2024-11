Monza, tutte le gradinate coperte all’U-Power Stadium: c’è già il progetto

Il Calcio Monza si tiene pronto e, qualora si verificassero le condizioni giuste, ha già in mano i progetti per un ulteriore rinnovamento dell’U-Power Stadium. Non semplici idee, ma rendering nero su bianco, anzi bianco su rosso. L’idea è principale è quella di arrivare alla copertura di tutte gradinate, dalla tribuna est superiore alle due curve. L’investimento sarebbe importantissimo, anche per quello sono molti i fattori che devono incrociarsi. Se non altro l’affidamento quarantennale e i buoni rapporti con il Comune agevolano i progetti di crescita.

Poi è necessaria la copertura economica e in questo i potenziali nuovi soci e magari il coinvolgimento di qualche sponsor rappresenterebbe la miglior garanzia possibile. Infine la categoria: è imprescindibile mantenere la Serie A per continuare a costruire il futuro, anche in termini pratici, per non dire architettonici. Il modello non a caso sarebbe quello dell’Atalanta che in pochi anni ha acquisito l’Azzurri d’Italia e l’ha trasformato in Gewiss Stadium.

U-Power Stadium di Monza, capienza di 17mila posti: investimenti milionari di Fininvest

I progetti già ci sono, non necessariamente legati al passato, si tratta di tavole pronte ad essere tradotte in realtà, come detto sempre nel momento in cui le stelle si dovessero allineare. E sono anche già stati mostrati ai classici portatori d’interesse. In questi sei anni, la proprietà Fininvest ha già investito diversi milioni di euro nelle strutture portando l’arena biancorossa dal semi-rudere dell’epoca dei dilettanti a quella piccola bomboniera che è oggi. Guadagnando oltretutto la licenza Uefa, per intendersi quella per le Coppe europee. Piccola sì, ma anche adeguata alle necessità.



L’attuale capienza 17.012 è stata raggiunta raramente, anche se i pienoni non sono mancati. I numeri della campagna abbonamenti non sono stati rivelati, ma si parla di oltre cinque mila sottoscrizioni estive. In generale lo stadio ha avuto una presenza media 11.796 spettatori (18esima in Serie A, ma con buona percentuale di riempimento, 70%), mentre la partita con più pubblico è stata quella con l’Inter, 14.541 spettatori il 15 settembre. Certo, uno stadio completamente coperto sicuramente agevolerebbe una crescita del numero di tifosi, perché ultimamente nell’esperienza calcistica il tifoso va sempre di più alla ricerca della comodità.

U-Power Stadium di Monza: riscaldato anche il terreno di gioco stile Meazza

Nell’estate del 2024 è stato completamente rifatto il terreno di gioco (con drenaggi e irrigazione) e sono stati aggiunti 30 chilometri di tubi per il riscaldamento, portando la parte di terreno di gioco riscaldata a 8.200 metri quadrati. Un terreno di gioco di ultima generazione, come quello del Meazza di Milano. È stato anche posizionato il maxischermo di 100 metri quadrati sopra la curva nord. L’impianto luci è tra i più performanti della categoria, così come quello audio, ma ovviamente la struttura può essere sempre migliorata e Fininvest non si è mai tirata indietro, così come anche per il centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, uno dei migliori d’Italia a detta dei tecnici che l’hanno vissuto, degli addetti ai lavori ed anche di qualche squadra ospitata.