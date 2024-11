Monza: tratto del vialone Battisti chiuso il 27 novembre per rilievi della polizia locale

Mercoledì 27 novembre, dalle 10 alle 12, a Monza la circolazione sarà bloccata lungo il vialone Cesare Battisti, nel tratto compreso tra le vie Brianza e Donizetti per consentire agli agenti della polizia locale di effettuare alcuni rilevamenti relativi a un incidente avvenuto in quel punto. È legittimo pensare che si tratti del doppio incidente mortale che si è verificato la scorsa estate esattamente all’intersezione con via Donizetti, con mezzi in arrivo da viale Brianza.

Monza: tratto del vialone Battisti chiuso il 27 novembre, le modifiche alla viabilità

I veicoli che percorreranno via Brianza dovranno proseguire diritto, chi transiterà su via Dante dovrà svoltare a destra, chi procederà sulla corsia sud del vialone, all’altezza di via Dante, dovrà andare diritto, chi giungerà all’incrocio da via Rovani dovrà procedere diritto o svoltare a destra.