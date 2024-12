Monza, tentano un furto in abitazione e hanno anche un chilo e mezzo di cocaina: arrestati

È stato visto da un carabiniere libero dal servizio mentre scavalcava una recinzione di una abitazione di via Volta, a Monza, in pieno centro e in pieno pomeriggio, lo scorso giovedì 12 dicembre, verosimilmente con l’intenzione di compiere un furto. All’esterno, un presunto complice faceva da palo.

Il militare ha subito chiamato la centrale operativa facendo intervenire equipaggi della Squadra Volanti della Questura e del comando provinciale dell’Arma, Sezione Radiomobile. Poliziotti e carabinieri sono riusciti a sorprendere e bloccare e arrestare i due sospetti, entrambi 18enni, albanesi e con dimora in provincia di Bologna.

Monza, due 18enni domiciliati nel Bolognese arrestati da Polizia e Carabinieri

Ma le sorprese non sono finite: i due giovani, sottoposti a perquisizione, sono stati infatti trovati in possesso di un chilo e mezzo di cocaina custodita in due sacchetti di cellophane.

Dell’arresto è stata data immediata comunicazione al Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza che ha disposto il processo per direttissima. I due, in attesa di giudizio, sono stati sottoposti al divieto di dimora in Lombardia. La droga è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.