Monza: telecamere all’incrocio tra via Lecco e via Cantore, multa a chi passa col rosso

In arrivo entro la fine del 2024 un sistema fisso di telecamere all’incrocio tra le vie Lecco e Cantore a Monza, in direzione di via Boccaccio. Si aggiunge ai tre già presenti agli incroci tra corso Milano e via Arosio, tra viale Brianza e via Battisti in direzione centro città, in via Lombardia all’incrocio con via Montelungo, in direzione Cinisello Balsamo.

Monza: telecamere all’incrocio tra via Lecco e via Cantore, come funzionano

In prossimità degli incroci, due cartelli segnalano la presenza delle postazioni di controllo che individuano e fotografano “ai fini della sanzione, tutti i veicoli che attraversano l’incrocio quando la luce semaforica è già rossa. Attraversare un incrocio con il semaforo rosso comporta la decurtazione di 6 punti della patente e il pagamento di una sanzione da 167 a 665 euro, che può ridursi a 116.90 € se pagata nei primi 5 giorni – spiega la nota del Comune – Tutti i dispositivi installati in città entrano in azione esclusivamente quando la linea d’arresto viene superata in presenza della luce rossa al semaforo, e la luce gialla nei semafori muniti di postazione di controllo ha una durata minima di 4 secondi”.

Monza: telecamere all’incrocio tra via Lecco e via Cantore, “garantire la sicurezza stradale”

L’obiettivo dichiarato è “di garantire la sicurezza stradale” in incroci particolarmente trafficati e potenzialmente pericolosi: i quattro incroci, infatti, sono stati interessati da numerose violazioni giornaliere che nel solo primo semestre sono state la causa di diversi incidenti, segnala il Comune.

“La presenza, adeguatamente segnalata, di controlli automatici ai semafori può essere determinante nel portare gli utenti della strada a rallentare, diminuendo la frequenza e la gravità dei sinistri stradali e, di conseguenza, salvaguardando la vita di pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti e chiunque altro attraversi l’incrocio”, spiega ancora la nota.

«Si tratta di strumenti – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – che possono contribuire sensibilmente alla sicurezza delle nostre strade, portando gli automobilisti ad affrontare con maggior attenzione e prudenza gli incroci di Monza e tutelando, in questo modo, tutta l’utenza stradale, in particolare quella più vulnerabile».