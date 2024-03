Monza: tanti black out a San Rocco, la replica di Enel

La situazione si è ripetuta più volte. Nel quartiere san Rocco a Monza, soprattutto nella zona compresa tra le vie Fossati, Zara, Fiume e D’Annunzio, si sono registrati black out della corrente elettrica a intermittenza o prolungati. C’è chi dice prosaicamente che è colpa della pioggia (ma qualcuno sostiene che capitava anche nei giorni in cui non pioveva), chi adduce la spiegazione che ci sono lavori in corso e chi semplicemente sta perdendo la pazienza.

Monza: tanti black out a San Rocco, disagi per residenti e commercio

Come la maggior parte delle famiglie che conservano alimenti in frigorifero e alcune attività commerciali e di servizi alla persona del quartiere che temono ripercussioni economiche.

«In situazioni come queste – afferma un negoziante – anche chi non vende generi alimentari si trova a fronteggiare diverse tipologie di problemi. Non funzionano i pagamenti elettronici e nemmeno il collegamento Internet. Chi ha strumenti o macchinari che vanno a corrente non li può utilizzare creando disagi alla clientela che non sempre si dimostra paziente e comprensiva. Senza contare che un’interruzione improvvisa dell’elettricità potrebbe danneggiare gli stessi apparecchi».

Monza: tanti black out a San Rocco, i casi segnalati da Enel

Contattata, Enel ha fatto un preciso quadro della situazione: «Circa dieci giorni fa – affermano – è stata segnalata un’interruzione dovuta al maltempo che ha provocato la caduta di una tettoia sulle linee elettriche, danneggiandole. Inoltre, ci sono stati altri disservizi qualche mese fa a causa di terzi. Un’impresa che lavorava per allargare i marciapiedi ha più volte danneggiato gli impianti di e-distribuzione, tagliando erroneamente dei cavi». Al momento, però, fa sapere l’azienda «non abbiamo evidenza di altri guasti».