Monza: suor Delia Valotti è la nuova superiora delle Misericordine

È suor Delia Valotti la nuova superiora generale delle suore misericordine di Monza. La nomina è arrivata al termine del diciottesimo capitolo generale delle suore misericordine di san Gerardo. Suor Delia è stata eletta lo scorso 23 agosto. Insieme a lei le suore capitolari che si sono riunite hanno votato la nomina dei membri del governo della congregazione. Oltre alla figura della superiora generale sono state scelte anche le suore consigliere: suor Simona Villa, suor Annalisa Nava, suor Simona Pasquali e suor Monica Mariani.

Monza: suor Delia Valotti e l’annuncio “della tenerezza di Dio”

«Un grande Un grande ringraziamento va alla madre uscente, suor Laura Miolo e al suo consiglio per il delicato compito svolto in questo sessennio passato – spiegano le suore misericordine al termine del capitolo –. Ora viene affidato al Signore il percorso del prossimo sessennio, nella certezza che la congregazione “piccola” e amata dal Signore, in comunione con la Chiesa, continua ad annunciare al mondo la tenerezza di Dio che è Padre di misericordia».

Suor Delia Valotti e suor Simona Villa sono state a lungo impegnate nella missione in Togo, ad Afagnan, dove suor Simona, che è presente fin dall’inizio della missione nel 2008, è medico chirurgo.