Monza: sorpresi in orario di chiusura a prendere metalli e Raee dalla piattaforma ecologica

Metalli e rifiuti elettronici: è il “bottino” con il quale sono stati sorpresi, nella piattaforma ecologica di Monza, dalla Polizia locale, tre cittadini di origine romena. Il blitz è avvenuto in viale della Industrie, durante un’operazione di controllo: i tre, denunciati a piede libero per tentato furto e invasione di edifici pubblici, sarebbero stati colti a sottrarre materiali dai cassoni dei rifiuti, in orario serale, dopo l’orario di chiusura della piattaforma.

Monza, tre cittadini denunciati a piede libero dalla Polizia locale

Il furto di materiali riciclabili, spiegano dal Comando della polizia locale: “oltre a rappresentare una fonte di guadagno per l’amministrazione comunale attraverso il loro corretto smaltimento e riciclo, richiedono una gestione regolamentata per evitare sanzioni e danni ambientali”. L’eventuale dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente da parte di chi maneggia in maniera con corretta i Raee potrebbe rappresentare anche il rischio di penali per il Comune.