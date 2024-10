Monza, si incendia il condotto di aspirazione fumi di un ristorante

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di mercoledì 16 ottobre a Monza, in centro, per un incendio che ha coinvolto il condotto di aspirazione fumi di un ristorante. Sul posto si sono portate un’autopompa e un’autoscala dalla sede centrale di Monza con squadre del Comando di Monza e Brianza.

Le squadre, giunte in posto, hanno estinto l’incendio e verificato con meticolosamente il condotto d’aspirazione con l’ausilio di una termocamera, per escludere la presenza di focolai. Non risultano persone coinvolte.