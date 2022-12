Un negozio a cielo aperto, a bordo strada sulla Monza-Saronno, a pochi passi dalla sede della Provincia di Monza e Brianza. Troppo per passare inosservato: giovedì la polizia provinciale ha sequestrato 500 kg di frutta messa abusivamente in vendita su un camion parcheggiato sotto un cavalcavia della Ss 527.

Monza: sequestro di frutta venduta a bordo strada, multa di 3mila euro

Gli agenti hanno comminato una multa di 3mila euro al venditore abusivo, anche per non aver rispettato le norme igieniche di base posando la frutta direttamente sull’asfalto, e hanno sequestrato tutta la merce in vendita.

Monza: sequestro di frutta venduta a bordo strada, i generi alimentari saranno distrutti

Tutti i generi alimentari sequestrati dovranno essere distrutti, “dal momento che le cattive condizioni igienico-sanitarie erano peggiorate dall’esposizione all’inquinamento dovuto anche ai gas di scarico dei veicoli di passaggio” fa sapere l’ente provinciale.

Monza: sequestro di frutta venduta a bordo strada, il presidente della Provincia

Il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, ha colto l’occasione per ringraziare il comandante Flavio Zanardo e la polizia provinciale e per richiamare uno spunto di riflessione “per tutta la cittadinanza” sull’importanza di evitare sprechi alimentari, specie in questo periodo di festività.