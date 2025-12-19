Monza, separazione delle carriere: presentato il comitato “Camere penali per il sì”

Anche a Monza è stato presentato il comitato “Camere penali per il sì” nato per sostenere la riforma costituzionale della “separazione delle carriere” che vedrà gli italiani chiamati alle urne per il referendum in programma per il prossimo mese di marzo. La presentazione è avvenuta il 18 dicembre allo SpazioManzoni16 durante un partecipato incontro. Il comitato è stato istituto a luglio 2025 dall’Unione Camere penali Italiane e la Camera penale di Monza ha aderito sin dalla sua fondazione.

Referendum sulla separazione delle carriere: a Monza presentato il “Camere penali per il sì”

All’iniziativa hanno partecipato l’avvocato Andrea Cavaliere, membro di Giunta dell’Unione camere penali italiane, e l’avvocato Marco Negrini, Presidente della Camera penale di Monza. Cavaliere ha spiegato che l’unione è impegnata a promuovere le ragioni del si ai cittadini “in modo semplice e con onestà intellettuale, dato che siamo all’ultimo chilometro di una maratona che è iniziata nel 1989”.

Negrini ha parlato di “una sfida emozionante, e il più bel regalo che stiamo ricevendo è quello di essere divulgatori di un momento storico che – ove vincessero le ragioni del si – ci consentirà di poter dire che abbiamo contribuito ad una svolta che ha inciso positivamente sul funzionamento della giustizia”.