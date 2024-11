Monza, scontro tra un’Audi Q8 e una bicicletta in via Correggio: un 18enne soccorso in codice rosso

Grave incidente stradale nella serata di domenica 24 novembre a Monza: secondo le prime sommarie informazioni diramate dal Comando della Polizia locale, un’auto e una bicicletta, per cause in via di accertamento, sono entrate in collisione in via Correggio, e il ciclista, finito sull’asfalto, è rimasto gravemente ferito.

L’incidente è accaduto attorno alle 20 all’intersezione con via Fidia. Sempre secondo quanto comunicato alla Polizia locale, risultano coinvolti un’autovettura Audi Q8, condotta da un un uomo del 1977 residente in provincia di Monza e Brianza e un giovane che l’Agenzia emergenza urgenza riporta abbia 18 anni. Il ciclista è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.