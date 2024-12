Monza: Sant’Albino in lutto per Mario Riva, una delle anime del commercio

Il quartiere Sant’Albino di Monza saluta uno dei volti più noti del commercio di quartiere e non solo. Si è spento all’età di 94 anni Mario Riva, titolare e fondatore dello storico negozio d’abbigliamento nato nel 1919 e che oggi si chiama Max e Theo, in via Ettore Fieramosca.

Monza: Sant’Albino in lutto per Mario Riva, famiglia di commercianti in tutto il mondo

Quel 1919 nel nome della boutique indica proprio l’anno di inizio dell’avventura commerciale della famiglia Riva, con Giuseppe, padre di Mario che dà il via all’attività. La reunion di famiglia (compresi i parenti emigrati oltre oceano), a maggio del 2023, era stata l’occasione per ripercorrere la storia del clan Riva: il ramo svizzero con la trattoria a Zurigo, poi gli emigrati in Canada e i commercianti di stoffe e tessuti, che vendevano corredi già negli anni Trenta portando la merce a domicilio su un carretto trainato dai cavalli.

Monza Mario Riva con i figli suor Maria Gloria, Massimiliano e Matteo

Monza: Sant’Albino in lutto per Mario Riva, la rivoluzione nel commercio dell’abbigliamento

È Mario, con lungimiranza e intuito fuori dal comune, a pensare di vendere – tra i primi in città – i capi d’abbigliamento realizzati seguendo delle taglie standard e non più solo su misura, abbattendo quindi i costi e rendendo la moda più accessibile. A fare la fortuna della boutique dei Riva è sempre stata anche Marisa, moglie di Mario, sempre al suo fianco dietro il bancone, anche nel negozio aperto in via Mentana. Oggi a gestire l’attività a Sant’Albino sono i fratelli Riva, Massimiliano e Matteo, Max e Theo dell’insegna.

Monza: Sant’Albino in lutto per Mario Riva, l’annuncio della figlia suor Maria Gloria Riva

A dare la notizia della scomparsa del padre è stata tramite i suoi seguitissimi social suor Maria Gloria Riva, figlia di Mario, monaca di clausura da quarant’anni, nelle sacramentine di Monza prima e dal 2007 fondatrice della comunità monastica nella diocesi di San Marino Montefeltro. «Con grande dolore ma certi della speranza nel Signore condividiamo la salita al cielo di Mario Riva», ha scritto la figlia.

Monza: Sant’Albino in lutto per Mario Riva, funerali il 31 dicembre

Il funerale è fissato per il 31 dicembre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Albino. Prima della celebrazione funebre verrà recitato il rosario.