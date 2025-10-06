Scuole aperte per Open day a Monza (e in Brianza). E sabato 11 ottobre l’appuntamento è con il Campus di orientamento alle scuole superiori e alla formazione professionale: l’occasione per avere una panoramica sugli Istituti Superiori e i Centri di Formazione Professionale, per informarsi e orientarsi nella scelta del percorso di studi dopo la terza media.

Monza: sabato il Campus di orientamento per scegliere la scuola dopo le medie, alla Confalonieri dalle 9 alle 17

È a Monza dalle 9 alle 17 alla Scuola Media Confalonieri in via San Martino 4 ed è organizzato dal Comune di Monza in collaborazione con Spazio Giovani Impresa Sociale.

«La scelta del percorso d’istruzione – commenta il sindaco e assessore all’Istruzione Paolo Pilotto – rappresenta un passaggio delicato e di grande importanza nella vita di tutti i giovani. Poter presentare loro un quadro completo e ben organizzato della scelta formativa in città attraverso un evento completo, corale e curato sotto ogni aspetto, costituisce un aiuto concreto nell’accompagnarli in questa fase della loro vita».

Monza: sabato il Campus di orientamento per scegliere la scuola dopo le medie, presenti istituti superiori e di formazione professionale

Partecipano tutte le 16 Scuole superiori di Monza, statali e paritarie (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) e 8 Centri di Formazione Professionale di Monza e del territorio. L’ingresso è gratuito e riservato agli studenti di terza media monzesi e alle loro famiglie, che riceveranno il pass per l’ingresso direttamente dalle scuole medie che frequentano; all’interno del Campus, personale esperto potrà guidare i ragazzi nella visita agli spazi dei vari istituti.

Monza: sabato il Campus di orientamento per scegliere la scuola dopo le medie, previsti anche i mediatori linguistic

Anche quest’anno prevista la presenza di mediatori linguistici in arabo, spagnolo e bengalese e dei Centri di Animazione Socio Educativa organizzati dal Comune di Monza e dal Terzo Settore, che offrono aiuto allo studio e attività educative e per il tempo libero a ragazzi e ragazze tra 11 e 16 anni. L’accoglienza e l’assistenza ai visitatori saranno curati dagli studenti dell’Istituto Olivetti.

Monza: sabato il Campus di orientamento per scegliere la scuola dopo le medie, il sistema di iniziative

Il Campus di Orientamento fa parte del sistema di iniziative per l’orientamento scolastico proposte dal Settore Istruzione del Comune di Monza ad integrazione delle attività delle Istituzioni Scolastiche: Guida online all’offerta formativa del territorio (a breve sul sito web del Comune di Monza); Calendario online degli open day delle Scuole Superiori e dei Centri di Formazione Professionale; Percorsi di orientamento all’interno dei 5 Centri di Animazione Socio Educativa comunali gestiti dal Terzo Settore.

Per informazioni è possibile scrivere a orientamento@comune.monza.it o contattare telefonicamente l’Ufficio Orientamento, Servizio Innovazione Didattica, Settore Istruzione del Comune di Monza al numero 0392359071.