Monza: gli open day per scegliere la scuola superiore

È tempo di guardare al futuro per i ragazzi di terza media. A poco meno di un mese dal suono della prima campanella le scuole superiori si stanno già organizzando per presentarsi. Un vero e proprio via via nei corridoi, il tempo di accogliere i primini che è già ora di rivoluzionare aule e corridoi dando voce agli alunni più grandi, testimonial del loro istituto.

Tra dieci giorni (l’11 ottobre) si inaugurerà Campus Orienta a Monza, il salone in cui tutte le scuole superiori, statali e paritarie, si presentano, insieme a centri di formazione ed istituti professionali. Dopo anni in cui il ventaglio dell’offerta formativa si è sempre più ampliato ora si è stabilizzato, unica new entry la curvatura internet thecologies all’istituto Hensemberger.

Monza: non solo open day, cambia l’orientamento

Quel che inizia sempre più a prendere forma è la diversificazione della modalità di comunicazione delle scuole stesse, non solo i classici open day, in cui conoscere nel dettaglio docenti e materie d’indirizzo, ma giorni e giorni in cui poter “entrare” nel mondo delle superiori. Il tutto però sempre su prenotazione, per una gestione e un ascolto mirato. «Quest’anno abbiamo in programma dieci appuntamenti – spiega Linda Ciano, referente per l’orientamento al Mapelli – due per ogni indirizzo. Abbiamo optato per una formula simile a dei “mini open day” uno nel tardo pomeriggio in settimana e uno al sabato mattina, possiamo dedicarci meglio ai futuri alunni. Il tutto sempre con i nostri ragazzi più grandi nel ruolo di “guide” della scuola perché abbiamo ben compreso il valore aggiunto di lasciare parlare tra loro generazioni vicine».

Monza: il calendario degli open day

MOSÈ BIANCHI Open day liceo linguistico: 15 novembre dalle 9 alle 12. Open night 27 novembre dalle 18 alle 21. Open day istituto tecnico: 22 novembre dalle 9 alle 12,30. Open night 1 dicembre dalle 18 alle 19,30. Tutte le informazioni sul sito iisbianchi.edu.it.

HENSEMBERGER Open day 17 novembre serata di presentazione delle curvature. Open day 29 novembre, 13 dicembre. Per maggiori informazioni visitare il sito hensemberger.edu.it.

FRISI Frisi day 22 novembre dalle 14,30 alle 17,30. Incontri di presentazione dell’offerta formativa: 25 ottobre alle 9,30 o 11,30, 7 novembre 17 o 18,30, 12 dicembre 17, o 18,30. Mini stage “un giorno da Frisino” con prenotazione, infine open night 23 ottobre dalle 18,30 o il 22 gennaio sempre 18,30. Tutte le informazioni sul sito frisimonza.edu.it.

MAPELLI Open day liceo scientifico scienze applicate giovedì 16 ottobre alle 17, sabato 8 novembre alle 9. Liceo scientifico sportivo giovedì 23 ottobre alle 17, sabato 15 novembre alle 9. Amministrazione, finanza e marketing (Afm, Rim, Sia) giovedì 6 novembre alle 17, sabato 22 novembre alle 9. Tecnico turistico giovedì 13 novembre alle 17, sabato 29 novembre alle 9. Tecnico agrario giovedì 20 novembre alle 17, sabato 13 dicembre alle 9. Per informazioni visitare il sito mapelli-monza.edu.it.

PORTA Open day 25 ottobre e 15 novembre nella sede di via della Guerrina dalle 9.30. Open night venerdì 28 novembre e venerdì 16 gennaio dalle 18 nella sede di via della Guerrina. Sabato 13 dicembre alle 8.30 (fino alle 19) porte aperte nella sede di via Marsala 22. Possibilità di mini stage per informazioni visitare il sito della scuola carloportamonza.edu.it.

ZUCCHI Open day classico sabato 18 ottobre dalle 10, sabato 15 novembre, giovedì 11 dicembre dalle 18. Liceo musicale sabato 18 ottobre dalle 15 nella sede di via Marsala, venerdì 7 novembre dalle 20,30. Liceo coreutico sabato 18 ottobre dalle 13 alle 15 sempre in via Marsala, open day venerdì 14 novembre dalle 20.30. Per tutte le informazioni visitare il sito liceozucchi.edu.it.

OLIVETTI Appuntamento 8 e 29 novembre, 13 dicembre dalle 9 alle 12.30.

FERRARI 18 ottobre, 15 novembre, 13 novembre dalle 8.30 alle 12 più possibilità di mini stage infrasettimanale scrivendo a orientamento@iisenzoferrarimonza.edu.it.

BIANCONI Open day sabato 25 ottobre dalle 9 alle 12.30, sabato 29 novembre sempre dalle 9 alle 12.30. Sul sito della scuola tutti i dettagli collegio-bianconi.it.

ECFOP Open day sabato 25 ottobre dalle 08,30 alle 11,30, oppure il 29 novembre dalle 8,30 alle 11,30. Informazioni e prenotazioni on line su ecfop.it.

PREZIOSINE Open day sabato 25 ottobre, sabato 8 e 29 novembre dalle 9 alle 13 con due turni. Sul sito della scuola scuole-cubesps.preziosine.it tutte le indicazioni.

GUASTALLA Open day sabato 13 dicembre dalle 9 alle 13. È necessario iscriversi tramite form sul sito guastalla.org.

VILLORESI Open day sabato 25 ottobre dalle 9 alle 12, open night giovedì 20 novembre dalle 18 alle 20. Infine open school il 4, 19 novembre e il 4 dicembre. Sul sito maggiori informazioni collegiovilloresi.it.

CANOSSIANE Open day sabato 18 ottobre dalle 9, sabato 29 novembre dalle 14 alle 17. Tutte le informazioni sul sito canossianemonza.it.

ESSENCE Open day estetica e acconciatura sabato 18 ottobre alle 14, fashion design sempre 18 alle 16, digital design sempre il 18 alle 9, infine lo sport alle 11. Iscrizione obbligatoria sul sito della scuola essenceacademy.it.

PBS Open day estetica acconciatura moda sabato 25 ottobre, il 22 novembre e il 13 dicembre dalle 9,30. Open day estetica acconciatura (sede via Arosio) giovedì 23 ottobre, il 6, 19 novembre, il 9,11 dicembre dalle 18 alle 20. Maggiori dettagli sul sito accademiapbs.it.

CAPAM Open day sabato 22 novembre e sabato 13 dicembre. Tutte le informazioni sul sito capam.it.