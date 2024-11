Monza: rivendita auto usate su un terreno agricolo, denuncia e maxi sanzione

Denuncia per presunti abusi edilizi e sanzioni pecuniarie per mancanza della SCIA nei confronti dei gestori di una rivendita di auto usate durante controlli della Polizia locale, a Monza. L’intervento è stato eseguito da agenti del Nucleo tutela ambiente e paesaggio insieme a quelli del Nucleo tutela del consumatore e delle imprese.

Monza, sanzioni per 5mila euro ai gestori di una rivendita di auto usate

Dalle verifiche, comunica il Comando di via Marsala: “è emerso che l’attività si svolgeva su un terreno classificato agricolo in relazione al vigente strumento urbanistico”. Sarebbe quindi emerso un: “cambio d’uso del terreno, modificato in modo permanente per adattarlo ad un impiego diverso da quello previsto”.

All’interno dell’area gli agenti hanno trovato “tre moduli container ad uso ufficio e commerciale con annessi servizi igienici” e poi “delle tensostrutture in plastica acciaio sotto le quali si trovavano 11 veicoli esposti per la vendita“. I gestori sono stati quindi denunciati alla locale Procura per violazioni in materia edilizia. Oltre alla denuncia sono state accertate presunte violazioni amministrative “per assenza di Scia e omesso adeguamento del registro di vendita dei veicoli usati”: l’importo complessivo delle sanzioni è di 5.000 euro.