Monza, riqualificazione per l’ex Tpm: a luglio i lavori per il nuovo Spazio 37

Partiranno entro il mese di luglio a Monza i lavori per la nuova sede di Spazio 37. Ne ha parlato l’assessore ai lavori pubblici, Marco Lamperti, durante l’assemblea organizzata dalla consulta San Carlo San Giuseppe, durante la quale si è discusso prevalentemente del futuro delle aree dismesse del rione e dei prossimi lavori previsti per la zona.

Monza, riqualificazione per l’ex Tpm: parte la riqualificazione attesa da oltre due decenni

Tra questi anche la già annunciata riqualificazione dell’area ex Tpm, dismessa ormai da oltre due decenni. A dare il via alla riqualificazione di una parte dell’area pari a 1.212 metri quadrati, grazie ai fondi Pnrr, sarà proprio la nuova sede dello Spazio 37, la stazione di posta per l’ospitalità delle persone senza fissa dimora, dove vengono predisposti anche i letti durante l’emergenza freddo nei mesi invernali.

«I lavori dovrebbero partire entro luglio con la posa della prima pietra – ha spiegato Lamperti durante l’assemblea – al momento però non è ancora stata definita la data precisa di inizio cantiere».

Monza, riqualificazione per l’ex Tpm: il progetto legato alla porzione di ospedale vecchio

Il progetto è poi legato a un’altra area del quartiere San Carlo, quella dell’ospedale vecchio, e in particolare una porzione per cui anche la consulta si era espressa: quella delle ortaglie del vecchio nosocomio, per le quali era stato chiesto un progetto di recupero. «Il Comune acquisterà la zona delle ortaglie per riqualificarla come area verde e non edificabile. Daremo all’Asst Brianza parte dell’ex Tpm comunale proprio per poter permutare lo spazio delle ortaglie», ha aggiunto Lamperti.

Monza, riqualificazione per l’ex Tpm: il trasferimento della farmacia 5

Il progetto, approvato dalla giunta Pilotto, prevede anche il trasferimento della farmacia comunale numero 5 negli spazi dell’ex deposito dei bus. Inoltre il municipio assegnerà all’ospedale San Gerardo poco più di 2.000 metri quadrati in diritto di superficie per la realizzazione di una casa di comunità. È previsto anche l’intervento di privati che potrebbero occupare i restanti 20.000 metri quadrati con residenziale, edilizia convenzionata e negozi di vicinato.