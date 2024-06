Monza: riassegnazione dei lavori e maltempo frenano i lavori alla piscina Pia Grande

La presentazione dei lavori di adeguamento delle quattro palestre scolastiche di Monza è stata l’occasione per la giunta comunale un aggiornamento complessivo riguardo tutti i cantieri sportivi della già avviati o in procinto di partire, a cominciare dalla piscina Pia Grande. «È stata revocata la prima assegnazione alla ditta che aveva vinto il bando, ora i lavori sono passati alla seconda ditta che si è dovuta adeguare ai parametri fissati dalla precedente – ha spiegato l’assessore allo sport Viviana Guidetti -. Il maltempo ha creato grossi problemi ed è per questo che siamo ancora in attesa di completare i lavori».

Monza, il maltempo ha influito anche sui lavori al tetto della palestra della Forti e Liberi

Le continue piogge hanno influito anche sulla riqualificazione del tetto della Forti e liberi che ha bisogno di quindici giorni di secco (mai successo da aprile a oggi) per potersi consolidare. Va meglio al centro sportivo Chilo Pioltelli di via Rosmini. Qui, in anticipo sul cronoprogramma, è stato completato il primo lotto con la posa del campo in erba sintetica e la sistemazione del campo di allenamento in erba naturale per il rugby e per il calcio. Il 1° luglio ci sarà la ripresa in consegna del primo lotto che sarà riconsegnato all’ente. Il secondo lotto sarà più lungo e prevede la realizzazione dei nuovi spogliatoi e la tribuna da 500 posti.

Verrà invece pubblicato entro la fine dell’estate il bando per la realizzazione della nuova palestra di via Iseo. È stato approvato il progetto di fattibilità e stipulato il contrato con l’Istituto di credito sportivo per il bando di aggiudicazione di appalto integrato. Il progetto durerà verosimilmente un paio di anni per un importo di 2 milioni di euro.