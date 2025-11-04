Una differente disposizione della reception e nuovi colori delle pareti: sono tra le modifiche introdotte al centro natatorio Pia Grande di Monza da Around Sport, la società che da settembre gestisce l’impianto, che gli utenti hanno notato immediatamente.

Monza, restyling della piscina Pia Grande: il nuovo gestore dell’impianto

«La struttura aveva bisogno di una immagine diversa – ha spiegato il presidente della cooperativa Gabriele Corzani lunedì 3 novembre durante un sopralluogo con l’amministrazione – abbiamo utilizzato tinte più fresche e creato una rotonda interna di passaggio. Abbiamo investito nelle attrezzature e abbiamo attività per tutte le età, dai neonati agli anziani: ci hanno chiamato società da tutta la Lombardia perché molte piscine hanno chiuso. Ospiteremo altre tre squadre di pallanuoto di serie A e una serie di C: intendiamo, inoltre, spingere di più la parte riabilitativa» anche tramite una convenzione con il Calcio Monza.

L’Around Sport si è aggiudicata una concessione di tre anni più due: verserà ogni anno al Comune un canone di 30.000 euro, Iva esclusa, ed effettuerà manutenzioni straordinarie per 20.000 euro.

Monza centro sportivo Pia Grande piscina vasche

Monza, restyling della piscina Pia Grande: l’eccellenza dei progetti

«La Pia Grande è un’eccellenza non solo per Monza – ha affermato l’assessora allo Sport Viviana Guidetti – nella vasca da 33 metri si allenano altre squadre oltre al Nuoto Club. Ha notevoli potenzialità nel campo della riabilitazione ed è molto importante per i progetti» promossi dalle società di atleti con disabilità come dimostra l’arrivo degli sportivi paralimpici. I percorsi riabilitativi per neonati attuati con il San Gerardo saranno codificati da un protocollo con valenza nazionale.

Dal 2023 il centro natatorio è stato una sorta di cantiere: il municipio ha messo in sicurezza le travi portanti, messo a norma l’impianto elettrico e con «un intervento molto faticoso», che si è trascinato per quasi due anni, ha allestito la laguna esterna.

Monza centro sportivo Pia Grande piscina esterno

Monza, restyling della piscina Pia Grande: lavori da 1.300 milioni per la riqualificazione energetica

Tra qualche settimana partiranno altri lavori, del valore di 1.310.000 euro di cui un milione finanziato dal bando “Sport e periferie”, per riqualificare l’impianto dal punto di vista energetico: gli operai, hanno detto i tecnici di piazza Trento e Trieste, rivestiranno le pareti esterne in cemento armato con il cappotto, sostituiranno le vetrate, coibenteranno le coperture, creeranno una vasca di laminazione in cui sarà raccolta la pioggia che sarà utilizzata per annaffiare le aiuole.

Monza, restyling della piscina Pia Grande: area fitness e spogliatoi

Realizzeranno, inoltre, un’area fitness di circa 200 metri quadri tra le due piscine, in grado di ospitare una cinquantina di persone, e ricaveranno gli spogliatoi in uno spazio utilizzato come deposito. Le operazioni, salvo imprevisti, dovrebbero terminare entro novembre 2026: «Cercheremo di mantenere aperte le vasche – ha dichiarato la Guidetti – la eventuale chiusura parziale dovrebbe protrarsi per non più di un mese».

«Gli investimenti sugli impianti sportivi – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – sono parte della cultura della prevenzione».