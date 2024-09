Monza: restano solo i muri dell’ex scuola Borsa che rinascerà entro il 2025

Del corpo centrale dell’ex scuola Paolo Borsa rimangono i muri perimetrali e poco più, ma entro la fine del 2025 dovrebbe rinascere. Il punto sul recupero è stato fatto sabato 28 settembre durante le visite guidate al cantiere organizzate nell’ambito del Festival del Parco: «L’edificio è ridotto all’osso – ha spiegato in mattinata Carlo Crespi, l’architetto del Comune che ha curato la progettazione – è stato tolto l’intonaco dai muri che saranno consolidati con intonaco armato» per adeguarli alle normative anti sismiche. Ora saranno rinforzate dal punto di vista strutturale le parti in condizioni più critiche, attraversate da crepe, e quelle che hanno ceduto nel corso dei decenni: successivamente l’impresa Fox srl, che sta eseguendo la riqualificazione, intonacherà i muri, realizzerà le pareti interne e ripristinerà la copertura con le capriate in legno di castagno, smontate alcune mesi fa e affidate a una ditta specializzata per il restauro.

Monza: restano solo i muri dell’ex scuola Borsa e la sua storia

Le travi, simili a quelle della Villa Reale, sono tra i punti di pregio di quelle che erano le scuderie della reggia, progettate nel 1802 dal Canonica, e che dal 1869 sono state trasformate nella scuola di disegno e decorazione, diretta dal 1873 da Paolo Borsa. L’edificio è stato modificato negli anni Sessanta dall’architetto Luigi Ricci che, per renderlo più funzionale all’utilizzo scolastico, ha costruito il solaio con cui ha ricavato il secondo piano e ha sostituito le grandi finestre ad arco con quelle rettangolari: ed è questo l’assetto che manterrà l’immobile, come deciso dalla Sovrintendenza.Negli anni Sessanta l’ex Borsa, dichiarata inagibile una dozzina di anni fa dopo l’ennesimo crollo, ha ospitato il liceo Frisi, prima di accogliere gli studenti dell’Isa e del liceo Nanni Valentini: man mano che gli alunni aumentavano, attorno al corpo principale sono stati collocati prefabbricati in cemento amianto, eliminati una ventina di anni fa.

Monza: restano solo i muri dell’ex scuola Borsa, uno spazio per gli studenti del Valentini

Il cantiere partito nell’estate del 2023, ha ricordato il sindaco Paolo Pilotto che ha partecipato alla prima visita con l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti, è cofinanziato dalla Regione con 4 milioni di euro e dal Comune con 4.800.000 euro, i due enti comproprietari dell’immobile che, a differenza della reggia e delle cascine nel Parco, non è stato trasferito al consorzio di gestione della Villa Reale. «Riconsegneremo l’ex Borsa alla cultura – ha commentato – per due terzi sarà destinato agli studenti del Valentini e per un terzo ad attività professionali, probabilmente a un its della scuola Borsa, con cui stiamo ragionando».