Il teatro: una passione che si esprime anche con la capacità di recensire e analizzare un’opera. Una dote che appartiene a molti studenti delle scuole superiori monzesi. A dimostrarlo è il concorso organizzato dal teatro Manzoni rivolto a coloro che durante la passata stagione teatrale avevano seguito, nell’ambito di un percorso Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), un corso di critica teatrale.

Monza: premiati gli studenti del corso di critica teatrale, come si è svolto

Gli aspiranti critici, seguiti da Valeria Ottolenghi, studiosa e critico teatrale, iscritta all’Anct (Associazione Nazionale Critici Teatro), si sono soffermati su alcuni degli spettacoli proposti sul palcoscenico monzese prendendo in esame personaggi, trame, intrecci, stili.

«I lavori dei ragazzi – spiega Ottolenghi – sono stati valutati da una commissione interna e poi inviati ad alcuni esperti di teatro che hanno dato un’ulteriore valutazione attribuendo dei voti numerici. Gli scritti sono stati visionati anche da Giulio Baffi presidente dell’Anct che ha scritto una recensione della recensione».

A premiare gli studenti giovedì pomeriggio al Manzoni 16 Spazio Eventi è stata una “squadra” tutta al femminile. Insieme alla Ottolenghi vi erano la direttrice artistica del teatro Manzoni Paola Pedrazzini, l’assessora alla cultura Arianna Bettin, la presidente del Cda e la direttrice dell’Azienda speciale Paolo Borsa, Barbara Ongaro e Barbara Vertemati.

Monza: premiati gli studenti del corso di critica teatrale, menzioni e classifiche

Hanno meritato una menzione speciale: Beatrice Bertolotti, Pietro Summa, Gaia Sironi, Giovanni Albertario, Giulia Volpi, Salvatore Lauricella, Camilla Mercuri, Federica Maria Barbero, Arianna Rebellotti, Alma Gessi e Chiara Ronchi. A loro sono stati consegnati dei biglietti per assistere agli spettacoli della rassegna “Altri percorsi”. Il primo premio è andato a Radwa Amin, studentessa dell’Hensemberger, autrice di una recensione dello spettacolo “Re Lear è morto a Mosca”. Radwa è stata premiata anche per la recensione di un’altra opera come seconda classificata ex aequo insieme allo studente del Liceo Zucchi Pietro Summa, autore di due recensioni meritevoli. Premi ex aequo anche per i terzi classificati: Gaia Sironi del Liceo Zucchi ed Emanuele Oriano del Liceo Frisi. A loro sono stati consegnati abbonamenti per la prossima stagione e biglietti per condividere la passione per il teatro coi loro amici. A breve partirà una nuova edizione del corso di critica teatrale.

Monza: premiati gli studenti del corso di critica teatrale, iniziativa analoga anche per gli adulti

«Un’occasione – ha sottolineato Ongaro – per sviluppare il proprio senso critico incontrando la bellezza e l’estetica che sono le altre facce dell’etica. Occorre sin da giovani allenare il proprio sguardo ad andare oltre». Un’analoga iniziativa sarà rivolta, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, anche agli adulti.