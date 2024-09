Monza, polemiche per l’aereo militare in piazza dell’Arengario: «Non era un messaggio di guerra»

L’Aeronautica militare è impegnata in molte missioni di pace, in interventi in aiuto delle popolazioni colpite da calamità, nel trasporto di persone dai territori di guerra: sono le parole con cui l’assessora Viviana Guidetti ha respinto le critiche di Désirée Merlini del Gruppo Misto e di Francesco Racioppi di LabMonza che lunedì in consiglio comunale hanno definito inappropriata l’esposizione di un aereo militare sotto l’arengario lo scorso fine settimana, in occasione del Festival dello Sport.

Monza, polemiche per l’aereo militare in piazza dell’Arengario: per il Festival dello Sport

«Non era un messaggio di guerra» ha commentato la Guidetti notando un «po’ di ipocrisia» tra chi ammira le esibizioni delle Frecce Tricolori ma non comprende il «valore delle nostre forze armate». Il caccia, ha precisato, era a Monza non perché invitato dalla Giunta, ma in quanto l’Aeronautica militare sostiene la 10K.