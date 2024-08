Monza piange Emilio Galimberti storico ferramenta ed elettricista della curva biancorossa

La chiesa di San Fruttuoso, a Monza, nonostante il periodo estivo, era piena di amici e conoscenti, i tanti che sabato 17 luglio hanno voluto dare l’ultimo saluto a Emilio Galimberti, storico negoziante del quartiere, volto conosciutissimo nella curva del Monza.

Un pezzo del quartiere, per oltre mezzo secolo dietro il bancone del negozio di elettroferramente di via San Fruttuoso 3, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Qui Emilio insieme alla moglie Michelina Stella aveva rilevato un precedente negozio di ferramenta, aprendo il loro punto vendita nel 1971.

Monza piange Emilio Galimberti per 50 anni dietro il bancone a San Fruttuoso

«Papà era elettricista civile e industriale – racconta il figlio Walter -. Durante il giorno era in giro per lavoro e in negozio restava mia mamma. Proprio perché lui era elettricista decisero fin da subito di ampliare l’offerta del negozio, affiancando la vendita di prodotti elettrici alla ferramenta». La famiglia Galimberti si è presto allargata con l’arrivo di Angelo, Walter e Laura. Venticinque anni fa Walter ha scelto di iniziare a lavorare con i genitori e da tempo è alla guida dell’attività. «Ho lavorato accanto a lui per anni. A un certo punto ho dovuto scegliere: o continuavo a fare l’elettricista o entravo in negozio con loro. E così ho fatto. Ho imparato da lui a duplicare le chiavi».

Una vita spesa per la famiglia e il lavoro ma anche per la grande passione per il calcio, e per il Monza. Il cuore di Emilio e Michelina ha sempre battuto solo per la squadra di casa. «Non si sono mai persi una partita, nemmeno in trasferta, nemmeno quando gli spalti attorno a loro erano vuoti. Da sessant’anni assidui tifosi, sempre insieme, sempre in curva, anche quest’ultima stagione appena conclusa l’hanno vissuta allo stadio. Negli ultimi anni hanno rinunciato alle trasferte, ma la passione è rimasta intatta».

Monza piange Emilio Galimberti fondatore del Monza Club di San Fruttuoso

Qualche anno fa l’allora sindaco Dario Allevi li invitò nella tribuna centrale per omaggiare la coppia di tifosi più anziana del popolo biancorosso.

Galimberti è stato il fondatore nel 2019, insieme ai figli, e presidente onorario del Monza club San Fruttuoso, che ha voluto esprimere la sua commossa vicinanza con una corona di fiori, il giorno del funerale. Anche l’AC Monza ha fatto sentire la sua presenza con un commosso post pubblicato sulla pagina ufficiale della squadra. «AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Emilio Galimberti, grandissimo tifoso biancorosso. Da più di sessant’anni seguiva dal vivo le partite della squadra brianzola insieme alla moglie. Un punto di riferimento per il quartiere San Fruttuoso, un grande lavoratore e tifoso appassionato. Ciao Emilio».

Negli anni Ottanta ha fondato e guidato la società FC San Fruttuoso, riuscendo a organizzare due squadre: i piccoli e i ragazzi della terza categoria. «Allora le società sportive si reggevano solo sugli sponsor – continua Walter -. Per cinque anni papà è stato presidente ed è riuscito a portare la squadra dei grandi a disputare il torneo di Segrate. Nonostante fosse una piccola realtà locale le spese erano molto alte e ha dovuto lasciare con grande dispiacere».

Ora che il campionato è ricominciato il Monza avrà in curva un tifoso in meno. «Saremo noi a continuare ad accompagnare la mamma a vedere le partite, come ha sempre fatto papà».