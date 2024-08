Monza, perde il controllo dello scooter e cade sull’asfalto: grave un 52enne

Incidente stradale con un ferito in gravissime condizioni nella notte del 26 agosto a Monza. Il sinistro è accaduto attorno all’una e mezza: la vittima, un 52enne orinario dello Sri Lanka, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale avrebbe perso il controllo del ciclomotore che stava conducendo dopo avere urtato un cordolo lungo viale Brianza. Soccorso in codice rosso, è stato portato all’ospedale San Gerardo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Monza: incidente stradale in viale Brianza, un 52enne in gravi condizioni

Sempre secondo quanto comunicato dalla polizia locale, il 52enne sarebbe risultato positivo al test sul tasso alcolemico. Per l’esatta dinamica, dopo i rilievi degli agenti del Comando di via Marsala, sono in corso accertamenti. Dell’accaduto è stato informato il sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Monza.