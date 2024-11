Monza: oltre una tonnellata di rifiuti raccolta sulla ciclabile del Villoresi

Si sono dati appuntamento in venti a Monza, sabato 9 novembre, per una nuova giornata di pulizie promossa da Plastic free. Al centro dell’intervento dei volontari è stata la pista ciclabile che corre lungo le sponde del canale Villoresi, in particolare nel tratto che si trova alla confluenza con il fiume Lambro, estendendo poi l’azione di raccolta anche ai tratti di via Rosmini e via Cesare da Sesto.

Oltre una tonnellata il peso dei rifiuti raccolti dai cittadini. «Grazie al nostro intervento siamo riusciti a restituire a questi luoghi la loro bellezza e a restituire a tutti i cittadini un ambiente più sano», ha commentato soddisfatta Valeria Prandoni, referente di Plastc free per il territorio di Monza e Brianza, che sabato 9 novembre ha guidato il gruppo di volontari insieme alla referente Olivia Mostacchi.

I venti cittadini che hanno partecipato alla mattinata di raccolta hanno dovuto lavorare non poco per raccogliere le migliaia di lattine e bottiglie di vetro abbandonate sulle sponde e lungo le aree circostanti la ciclabile. Ma non solo. Tra i rifiuti anche taniche di olio esausto, contenitori di prodotti per la pulizia industriale e numerosi rifiuti ingombranti come interi materassi e poi abiti smessi e scarpe abbandonate.

«Non è mancata purtroppo la presenza di siringhe, che continua a rappresentare un problema serio per l’ambiente e per la sicurezza – ha aggiunto Prandoni – Il grande impegno dei volontari ha dimostrato una volta di più quanto sia necessario sensibilizzare e coinvolgere la comunità nella cura del territorio. Abbiamo svolto un lavoro di squadra che avrebbe richiesto la presenza di più volontari, ma l’amore per l’ambiente e per la nostra città ha avuto la meglio. C’è ancora molto da fare ma non ci arrenderemo: ogni nostro intervento è un passo avanti verso un ambiente più pulito e più rispettato».