Oltre millecento studenti hanno preso parte alla sesta edizione di Campus orientamento post diploma a Monza. Il polo scolastico, che comprende Mosè Bianchi, Hensemberger e Frisi, ha accolto circa cinquanta enti di formazione tra università, Its Academy, le proposte delle forze dell’ordine e i punti di formazione promossi a livello regionale, come Afol e lo sportello del comune con i suoi servizi.

Un fiume di giovani interessati alle università milanesi, a quelle straniere, come la Hult business school che ha campus a Boston, Londra e Dubai, o a quella della Svizzera italiana. Non sono mancati anche studenti che si sono soffermati e confrontati con le forze dell’ordine per avere dettagli futuri, Polizia di Stato, Carabinieri ed Esercito erano presenti per loro.

Monza: oltre mille studenti al Campus per la scelta post diploma, orientamento dopo il percorso superiore

«Crediamo nel valore dell’orientamento anche dopo il percorso superiore – commenta Annalisa Silvestri, dirigente del Mosè Bianchi – sia esso indirizzato al mondo universitario o professionalizzante. Ringrazio la mia docente Daniela Tucci che, con i colleghi Flavio Scrima dell’Hensemberger, Alessandro Forieri e Emanuele Giardini del Frisi, si sono spesi molto per questo momento di apertura al territorio gestendo i rapporti con tutte le realtà presenti».

Tutto merito di un’intuizione che, grazie alla collaborazione tra docenti e dirigenti ha dato il via a Campus. «La posizione geografica ci permette di lavorare insieme anche in queste occasioni – continua Petronilla Ieracitano, dirigente dell’Hensemberger con la collega Lucia Castellana, del Frisi – Negli anni abbiamo avuto sempre riscontri molti positivi dai nostri alunni che vi hanno partecipato, poter avere tutta la panoramica dell’offerta formativa o professionalizzante sotto casa è un grande vantaggio».

Per i ragazzi questo momento è importante anche per avere, al termine, l’attestato di partecipazione che rientra tra le attività di orientamento. «La nostra presenza e sfida in questo campus – dice Andreina Fumagalli, assessore alle politiche giovanili – è far capire ai ragazzi che si può lavorare nella pubblica amministrazione. Al momento il settore tecnico offre diverse possibilità d’impiego a diverse categorie di laureati, sarebbe interessante far conoscere ai giovani anche questa possibilità».

Monza: oltre mille studenti al Campus per la scelta post diploma, il progetto di lavoro all’estero

Per chi vuole provare esperienze lavorative all’estero c’è Afol con il progetto “Eures” che, con una consulente dedicata aiuta nell’orientamento professionale. Spazio anche ai geometri e alla laurea professionalizzante triennale al termine della quale ci si può iscrivere all’albo, ci sono tante nuove professioni in questo campo in cui le quota rosa sono ben presenti e ricercate.

«La nostra Brianza è questo: impresa e formazione. Occorre investire nella formazione dei nostri giovani – conclude Paolo Pilotto, sindaco di Monza – ben vengano questi momenti. Università, Its Academy o percorsi di formazioni altri sono tutti importanti in un mondo in continua evoluzione. La scuola è, oggi più che mai, un punto di riferimento non solo per gli studenti ma anche per le famiglie nell’intero percorso di crescita di un ragazzo o di una ragazza».