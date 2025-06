Monza, oltre 25mila no al taglio del bosco al polo istituzionale

Ha superato quota 25mila adesioni la petizione per dire “No al taglio del bosco di 25.000 mq al polo istituzionale di Monza“, promossa dal coordinamento di comitati e associazioni ambientalisti di Monza. Si tratta dell’area tra via Grigna, via Lario e a fianco di viale Elvezia dove si trovano prefettura, questura, uffici regionali e Provincia. Lì, stando alla revisione dell’accordo di programma per l’ex caserma IV novembre, è prevista la costruzione di uno studentato pensato per i futuri medici della non distante facoltà di medicina e chirurgia della Milano Bicocca: se ne occupa il Demanio dello Stato, dopo un accordo siglato con Comune, Regione e ateneo stesso.

Monza, oltre 25mila no: “Assemblea pubblica”

“Uno studentato, con i suoi annessi e connessi, per circa 57.000 metri cubi di cemento armato – scrivono gli ambientalisti -. Si prevedono così complessivamente in quella zona 168.000 mc (56.000 mq di superficie lorda di pavimento) di costruzioni pubbliche a altrettanti metri cubi ad uso privato, in larga parte esistenti (centro commerciale) e ora si prevedono nuovi edifici residenziali con altezze fino a 13 piani“. I promotori chiedono di fare lo studentato altrove (come alla ex Fossati Lamperti – alternativa improbabile per gli enormi costi di bonifica – o all’ospedale Vecchio), di non tagliare il bosco o di prevedere compensazioni di verde da 2 a 5 volte l’area tagliata, di organizzare un’assemblea pubblica sul tema, “come formalmente richiesta da due mesi dalla Consulta dei quartieri di San Biagio – Cazzaniga senza aver ricevuto ad oggi (22/05/2025) alcuna risposta. Inutile sbandierare la partecipazione dei cittadini se poi non ci si degna neppure di ascoltarli”.

Monza, oltre 25mila no: chi c’è nel coordinamento

Il coordinamento è composto da Circolo Legambiente Alexander Langer Monza – CCR: Gruppo Ambiente e territorio – Comitato Aria Pulita Monza – Comitato via Blandoria – Comitato per il Parco A. Cederna – Comitato “La Villa Reale è anche mia” – Comitato Gallarana – Comitato quartiere Sant’Albino – Comitato saicosavorremmoincomune (Quartiere San Donato) – Comitato via Boito Monteverdi – Comitato Ospedale Umberto 1° – Comitato Triante – Comitato Pro Buon Pastore – Comitato salvaguardia Buon Pastore – Comitato Bastacemento – Presidio ex Macello – Comitato San Fruttuoso Bene Comune – Osservatorio antimafie di MB Peppino Impastato.