Monza, no biblioteca a San Fruttuoso: «Ma un luogo d’aggregazione»

«Abbiamo deciso di privilegiare un luogo di aggregazione piuttosto che una biblioteca tradizionale». Niente da fare per chi sperava in una (prossima) apertura della nuova biblioteca di San Fruttuoso, a Monza. L’assessore con delega alle biblioteche, Viviana Guidetti, ha ascoltato le richieste mosse dal quartiere e ha chiesto ai tecnici di valutare la possibilità di una nuova sala, ma per ora niente da fare. O meglio. Non sarà realizzata una “biblioteca tradizionale” come ha detto Guidetti, ma è previsto un luogo di aggregazione.

Monza, un luogo d’aggregazione a San Fruttuoso: nella sala polifunzionale di via Tazzoli, ma l’idea non scalda i cittadini

L’idea, presentata dall’assessore durante la seduta della consulta di quartiere del 18 gennaio, è quella di attrezzare l’attuale sala polifunzionale di via Tazzoli in uno spazio di incontro, con un angolo lettura e una emeroteca. Lo spazio è organizzato in due sale, una più grande e una più piccola, con tavoli e connessione wifi, aperta agli studenti tre giorni alla settimana.

Una proposta che non ha entusiasmato i cittadini presenti alla riunione, che da tempo chiedono che la sala lettura che si trova al piano superiore e che fa parte dell’ex centro sociale Tazzoli (di proprietà del Comune e gestito dalla cooperativa Monza 2000) venga trasformata nella tanto attesa (e mai ottenuta) biblioteca di quartiere.

Monza, un luogo d’aggregazione a San Fruttuoso: «Iniziamo così, possiamo modificare in futuro»

«Quegli spazi al primo piano dell’edificio di via Tazzoli non sono adatti per ospitare una biblioteca – ha ribadito l’assessore Guidetti – Inoltre non è previsto nemmeno un ingresso indipendente, diverso da quello utilizzato dagli utenti della struttura. Per questi motivi abbiamo preferito proporre uno spazio di aggregazione. Possiamo iniziare con questo progetto e poi modificarlo in futuro. L’esigenza di un centro di aggregazione per i cittadini di San Fruttuoso ci è chiara ed è stata ben recepita dall’amministrazione, per questo motivo sicuramente interverremo, non è però al momento prevista la progettazione di una biblioteca tradizionale».

Monza, un luogo d’aggregazione a San Fruttuoso: tecnici già al lavoro

I tecnici del Comune hanno intanto già preso visione delle eventuali modifiche che si potranno apportare nelle sale dello spazio polifuzionale. Il progetto dovrebbe essere ultimato entro pochi mesi.