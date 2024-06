Monza, malori forse a causa di inalazioni di una vernice utilizzata per strada

Segnalazione a carico di ignoti da parte della Polizia locale di Monza dopo un intervento, insieme ai vigili del fuoco, sabato 8 giugno, attorno alle 13, in via Picasso dove due residenti avrebbero accusato malori (“senza richiedere – tuttavia – accertamenti clinici” precisa la polizia locale) forse a causa della inalazione di vapori di vernice utilizzata da alcuni operai per coprire la segnaletica di un cantiere stradale. Il tratto stradale è stato chiuso temporaneamente per consentire verifiche da parte del personale specializzato dei Vigili del Fuoco – nucleo NBCR.

Monza, malori di due residenti: indagini della polizia locale e vigili del fuoco e segnalazione contro ignoti

Sono state reperite le schede di sicurezza della vernice utilizzata mentre, da primi rilievi strumentali, sarebbero state evidenziate “concentrazioni alquanto ridotte della sostanza e quindi, tali da ritenersi non nocive per le persone”.

“L’ipotesi su quanto accaduto è connessa alla quantità di materiale utilizzato per la copertura che, con ogni probabilità, è stata ben superiore rispetto a quanto richiesto” conclude la Locale, che ha appunto effettuato una segnalazione all’Autorità Giudiziaria a carico di ignoti.