L’addio improvviso al suo cane si è trasformato in una adozione del cuore. Michela Vittoria Brambilla, onorevole e fondatrice

di LeIDaa (Lega italiana difesa animali e ambiente), ha trovato al Parco canile di Monza due nuovi membri per la sua famiglia: due cagnone per andare a fare compagnia a Cesare, rimasto solo. È successo nei giorni scorsi e in auto con l’ex ministro e la figlia Stella sono salite Buffy e Pandora, due esemplari non più cuccioli finiti al rifugio dell’Enpa dopo una vita di degrado e trascuratezza. È stata lei a chiedere subito per cani di grossa taglia e anziani.

Enpa Monza Buffy e Pandora in auto

Monza: l’ex ministra adotta due “nonne” del canile, chi sono Buffy e Pandora

Per Buffy, incrocio di cane da pastore dal manto rossiccio nata nel dicembre 2016, la storia si è scritta in una abitazione di Monza dove era tenuta in condizioni igieniche precarie nonostante i richiami di Ats. È arrivata in canile in seguito a cessione nel maggio 2025, portando con sé timidezza e insicurezza che per mesi l’hanno resa quasi “invisibile” ai visitatori.

Socievole e giocherellona è invece Pandora, una femmina di rottweiler arrivata al rifugio a giugno 2025 dopo essere stata trovata abbandonata in un giardino a Biassono. “La sua proprietaria, tornata all’estero, l’aveva abbandonata non curandosi della sua sorte“, fa sapere l’Enpa. Lei comunque ha continuato a essere allegra, impazzire per le palline da tennis e a non mostrare paure particolari.

Monza: l’ex ministra adotta due “nonne” del canile, non ha scelto tra le due

E così, i due caratteri che ancora non si erano incrociati si sono incontrati e sono risultati più che compatibili, completandosi. Insieme hanno preso la via di casa fuori dal canile perché Brambilla non ha voluto scegliere e ha potuto garantire un futuro a entrambe.

Enpa Monza Buffy e Pandora

Monza: l’ex ministra adotta due “nonne” del canile, Enpa e i cani che aspettano la loro occasione

«Non ha saputo scegliere e le ha portate via entrambe», ha commentato il presidente di Enpa Giorgio Riva, sottolineando l’importanza di dare una possibilità anche ai cani non più giovani.

Per questo Enpa ha sottolineato che ci sono altri “Buffy e Pandora” che stanno ancora aspettando la loro occasione. Tutte le storie sono online sul sito.