Monza: Legambiente per il riciclo dei vestiti che diventa moda

Più della metà degli intervistati ha dichiarato di non sapere che in città sia in vigore l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Meglio: il 51,6% del campione sembra non avere le idee chiare sulla normativa, né essere a conoscenza del fatto che dal febbraio 2025 a Monza questo tipo di raccolta sia stata affidata a Humana People to People Italia.

Monza: Legambiente per il riciclo dei vestiti, la ricerca

È forse questo il dato più significativo che emerge da “Monza tra moda e rifiuti tessili”, indagine realizzata da Csa Research per conto di Legambiente Monza e che rappresenta una delle azioni di “Dress Green: Monza si ricicla con stile”, il progetto sostenuto anche da Fondazione della Comunità Mb (bando Youth Bank “L’arco ai giovani”) di cui è capofila Un ponte per – Comitato di Milano e Monza. I risultati della ricerca – che ha coinvolto un campione rappresentativo di cinquecento cittadini monzesi tra i 18 e i 75 anni, a cui si sono aggiunti i pareri, privi di valenza statistica, di 348 studenti degli istituti superiori Frisi, Hensemberger e Mosè, coinvolti durante attività di Pcto – sono stati presentati nella mattinata giovedì 6 novembre al Binario 7, nel corso di una conferenza stampa moderata dalla presidente di Legambiente Monza Anna da Re, a cui è prevista la partecipazione di Arianna Bettin e Viviana Guidetti, assessore rispettivamente alla Transizione ecologica e all’Igiene ambientale, di Rossella Ceccattini, direttore di Csa Research, e di Marco Grazioli, sociologo, presidente di The European House – Ambrosetti.

Monza: Legambiente per il riciclo dei vestiti, i dati fondamentali

«I risultati sono molto interessanti: acquistano più abbigliamento gli uomini che le donne, tutti hanno negli armadi molti capi che non mettono mai, la maggior parte dona i vestiti ancora in buono stato, ma che non usa più, a enti e realtà caritative. Pochi quelli che li rivendono», spiega Legambiente. In dettaglio: il 47,6% degli intervistati ha dichiarato di aver comprato tra i due e i dieci capi di abbigliamento negli ultimi tre mesi (cifra che sale al 63,5% per gli studenti delle scuole) e per il 54,1% si tratta di uomini.

Quasi tre intervistati su cinque (il 58,6%) effettua acquisti per lo più nei negozi dei grandi magazzini e delle catene di abbigliamento, per quanto il 51,4% abbia dichiarato di fare shopping anche online – abitudine, quest’ultima, tipica soprattutto dei più giovani, che sono risultati poi più interessati al prezzo e alla marca che alla qualità dei tessuti.

«La resistenza nei confronti dell’usato – prosegue Legambiente – è molto diffusa: la ritroviamo nell’80% delle risposte in tutte le fasce di età». Le pratiche di scambio e swap party sono generalmente poco conosciute, se non tra i più giovani. «L’impressione generale è che i rifiuti tessili non siano percepiti veramente come un rifiuto inquinante di cui ci si debba occupare. In realtà – concludono dall’associazione – insieme ai Raee, i tessili rappresentano al momento il problema più complicato e complesso da affrontare tra tutti quelli che riguardano la gestione dei rifiuti».