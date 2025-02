Inizieranno la prossima settimana i lavori per riparare il cedimento dei una porzione di asfalto in via San Fruttuoso a Monza. La buca si era aperta a inizio febbraio a causa di un cedimento della strada sotto cui scorre la rete fognaria. Ad occuparsi dei lavori saranno i tecnici di BrianzAcque che lavoreranno dal 3 al 4 marzo, dalle 9 alle 18, salvo complicazioni.

Monza: lavori sulla buca in via San Fruttuoso, come cambia la viabilità

Per tutta la durata del cantiere non sarà possibile transitare da via San Fruttuoso (tranne i residenti). La circolazione nell’anello che porta fuori dal quartiere verso viale Lombardia e le tangenziali sarà quindi interrotta, con possibili disagi alla circolazione. Verrà infatti istituito il senso vietato in via Tazzoli, nel tratto compreso tra le vie Montanari e San Fruttuoso.

Gli automobilisti per uscire dal quartiere dovranno necessariamente svoltare verso via Iseo o via Po. Chi arriva in via Tazzoli proveniente dall’intersezione tra le vie Marelli e Tazzoli all’incrocio con via San Fruttuoso dovrà proseguire dritto e così anche chi arriva da via Ugo Bassi arrivato all’intersezione con via Tazzoli dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra

Strada interrotta anche per il trasporto pubblico. I bus seguiranno percorsi alternativi stabiliti dall’azienda dei trasporti e dall’Agenzia di bacino del trasporto pubblico locale.

Monza: lavori sulla buca in via San Fruttuoso, a pochi passi dal sagrato della chiesa parrocchiale

La presenza della buca, aperta a pochi passi dal sagrato della chiesa parrocchiale, era stata segnalata da diversi residenti. Subito i tecnici del Comune erano intervenuti per recintare la zona e mettere in sicurezza l’area. Le transenne oltre ad aver ridotto la larghezza della carreggiata hanno anche eliminato alcuni dei pochi parcheggi presenti sulla strada. La speranza ora è che i lavori durino effettivamente solo i due giorni preventivati dal cronoprogramma. Il timore, già manifestato da alcuni residenti, è che il sopraggiungere di problematiche alla rete fognaria possa prolungare il cantiere. Del resto viale Campania dista da via San Fruttuoso solo poche decine di metri.