Monza: cede la strada in via Liguria, intervento sulla condotta fognaria

Cantiere in via Liguria a Monza, una traversa di via Romagna, per un cedimento stradale che sabato 8 febbraio ha richiesto l’intervento dei tecnici di BrianzAcque.

Monza: cede la strada in via Liguria, scavo di 15 metri e lavori previsti ancora per due giorni

I tecnici della società che gestisce il servizio idrico integrato, una volta ricevuta la segnalazione dalla polizia locale si sono messi al lavoro per evitare un peggioramento della situazione e ulteriori cedimenti. E nonostante il meteo sfavorevole hanno realizzato uno scavo di circa 15 metri per intervenire sulla condotta fognaria. I lavori si sono protratti per tutto il fine settimana, in collaborazione con Comune e Polizia locale, “per ripristinare rapidamente la continuità idraulico-sanitaria e preparare l’intervento risolutivo che, previsioni meteo permettendo, dovrebbe concludersi nell’arco di un paio di giorni“, fa sapere Brianzacque.