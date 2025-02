Un’altra buca si è aperta nelle strade di Monza. A collassare nei giorni scorsi è stata una porzione dell’asfalto in via San Fruttuoso, nel centro dell’omonimo quartiere, a pochi passi dal sagrato della chiesa. Si tratta di una strada non particolarmente larga, un’unica corsia e un solo senso di marcia, ma decisamente trafficata. Da lì passano, oltre alle auto anche i mezzi pubblici e quella è l’unica strada di uscita dal quartiere verso le tangenziali e l’imbocco alla rotonda di viale Campania (altro tratto monco di due corsie su quattro da oltre un anno).

Monza: un cedimento anche a San Fruttuoso, davanti alla chiesa

Gli operai del Comune hanno prontamente transennato la zona, riducendo nel tratto interessato dalla buca ulteriormente la larghezza della carreggiata e rinunciando ad alcuni posti auto. Il risultato sono code continue lungo la via.

Ma a preoccupare i residenti sono soprattutto i tempi di ripristino del manto stradale, e il conseguente smantellamento dell’area di cantiere. Sui social del quartiere fioccano critiche e qualche ironia. Si temono tempi lunghi per la riparazione della buca, simili a quelli del cantiere che ha riguardato il vicino viale Campania dove è in corso la riqualificazione del condotto fognario centenario.

Monza: un cedimento anche a San Fruttuoso, qualche giorno fa cedimento anche in via Liguria

Un’ennesima caduta (è proprio il caso di dirlo) per le strade di Monza, a pochi giorni dal crollo in via Liguria, una traversa di via Romagna, causata da un cedimento stradale. A complicare l’intervento degli operai è certamente il maltempo di questi giorni che dallo scorso fine settimana bagna costantemente la città.

Monza: un cedimento anche a San Fruttuoso, il commento dell’assessore

«Si tratta di un cedimento fognario – conferma l’assessora alla viabilità Irene Zappalà – BrianzAcque è già stata messa al corrente di quanto accaduto e nella giornata di oggi (12 febbraio, ndr) i tecnici sono intervenuti per un sopralluogo. Dovranno verificare le condizioni del sottosuolo e poi provvederanno al ripristino del manto stradale in breve tempo».