Monza: lavori per la sicurezza di tre ponti sul Lambro

Il Comune di Monza annuncia lavori di manutenzione straordinari per tre ponti sul Lambro: sono quelli di via Zanzi, via Aliprandi e via Fermi. Si tratta di opere che valgono 1,5 milioni di euro e sono state finanziate anche dalla Regione Lombardia per “tre infrastrutture strategiche per la viabilità cittadina e per la tutela del patrimonio storico e strutturale della città”, scrive l’amministrazione pubblica.

Negli scorsi anni erano state condotte delle analisi sui materiali e le strutture dei ponti che avevano evidenziato la necessità – non l’urgenza – di intervenire per prolungare la loro vita garantendone la sicurezza e “preservando le caratteristiche storiche e architettoniche dei ponti”. I lavori devono in realtà ancora andare in appalto: una volta assegnato l’incarico serviranno sette mesi di tempo per completare l’operazione che, in collaborazione con l’Aipo (l’Agenzia interregionale per il fiume Po, competente sul corso d’acqua) saranno realizzati quando il Lambro ha meno portata idrica per evitare eccessive conseguenze sulla viabilità ordinaria.

Monza e i ponti sul Lambro: che interventi occorrono

«Con questo intervento – dice l’assessora alla Viabilità Irene Zappalà – l’amministrazione comunale conferma l’impegno costante nella manutenzione delle infrastrutture e nella cura del patrimonio cittadino, con interventi programmati e fondati su indagini tecniche approfondite. L’avvio dei cantieri rappresenta un passo significativo nella gestione più adeguata, sicura e sostenibile delle opere che interessano il fiume Lambro e il sistema della mobilità urbana».

Il ponte di via Zanzi, struttura ad arco in calcestruzzo risalente al secolo scorso, “presenta criticità concentrate in particolare sulle spalle, dove le analisi hanno rilevato una riduzione della sezione resistente e altre condizioni che richiedono un intervento urgente. Il progetto prevede il consolidamento delle spalle mediante iniezioni ad alta resistenza e la protezione con paratie di micropali (berlinesi), oltre alla realizzazione di una contro-volta in estradosso per aumentare la capacità della struttura di sostenere i carichi”.

Per via Aliprandi occorre invece un intervento di alleggerimento e consolidamento perché “le condizioni rilevate, tra cui la presenza di vegetazione, l’obsolescenza di alcuni materiali e la ridotta collaborazione tra le parti strutturali, richiedono un’azione che comprenda la stilatura dei giunti, l’inserimento di tiranti trasversali e la rimozione del riempimento attuale”. Verrà realizzata una soletta di cemento armato e saranno eseguite iniezioni anche nelle fondazioni.

In via Fermi infine sono state constatate corrosione delle armature e distacco del copriferro, per cui saranno inserite reti elettrosaldate sarà ripristinata la sezione “mediante l’applicazione ad alta velocità, tramite aria compressa, di conglomerato di cemento, garantendo la piena compatibilità tra i materiali e il corretto comportamento della struttura nel tempo”.