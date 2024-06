Monza, l’auto in sosta ha targhe ucraine ma non sono le sue: era stata rubata nel 2022

A un anno e mezzo dal furto, denunciato a Milano, la macchina, “italianissima”, è ricomparsa a Monza con targhe straniere. A riconoscere l’inganno è stata la polizia locale che ha sottoposto il veicolo a sequestro penale, così come le targhe montate illecitamente da ignoti, per restituire il mezzo ai legittimi proprietari.

Monza: l’auto rubata con le targhe non sue scoperta dalla polizia locale

Il veicolo rubato è stato ritrovato il 9 giugno, intorno alle 2 di notte, durante un servizio di presidio del territorio comunale da parte della pattuglia notturna: transitando sulla via de Antichi ha notato la presenza del mezzo in sosta, in apparente stato di abbandono, con targhe di nazionalità Ucraina. Da accertamenti immediati è emerso che le targhe ucraine non appartenevano al veicolo risultato invece rubato alla fine del 2022.