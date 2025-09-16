Monza: l’addio a Nino Manzoni, che amava il basket e la Gera come il figlio Stefano

Giovanni, detto Nino, Manzoni a Monza ha avuto per tanti anni un negozio di parrucchiere in via Vespucci. In tanti sono andati da lui nel quartiere Cristo Re a farsi tagliare i capelli. Nino, scomparso lunedì 15 settembre, a 75 anni era anche un volto noto tra gli appassionati di basket giovanile. Era una colonna della Asd Gerardiana, un amico sincero, una presenza insostituibile, come lo hanno definito i vertici della società fondata nel 1974.

Basket Gerardiana NIno Manzoni

Monza: l’addio a Nino Manzoni, sempre presente con la moglie Nadia al Memorial dedicato al figlio dopo la morte nel 1998

Amava il basket, lo sport preferito del suo unico figlio Stefano, un ragazzone alto un metro e novanta, scomparso a 21 anni nel 1998 in Friuli durante il servizio militare. Il giovane era in auto insieme ad altri suoi tre commilitoni. Una curva maledetta, una carambola impossibile da controllare e quattro giovani vite spezzate. A Stefano viene dedicato ogni anno un torneo di pallacanestro alla memoria che porta a Monza diverse squadre giovanili.

Lo scorso anno, a ottobre, in occasione della ventiduesima edizione della manifestazione, Nino era al Nei a seguire le partite. Negli anni passati con lui c’era anche la moglie Nadia Della Corna, scomparsa nel 2021, che era sempre pronta a dare una mano alla società, “sfruttando” anche le sue abilità di cuoca.

Monza: l’addio a Nino Manzoni, il ricordo commosso dei “ragazzi del 1977”

«Nadia preparava dei dolci squisiti – ricordano i compagni di squadra del figlio, i ragazzi del 1977, oggi padri di giovani cestisti – quando vincevamo le partite festeggiavamo, quando perdevamo rendevamo meno amara la sconfitta grazie alle sue specialità».

La commozione è palpabile tra gli amici di Stefano che Nino e Nadia hanno trattato come figli dopo la scomparsa del loro ragazzo.

Monza: l’addio a Nino Manzoni, «resteranno sempre nei nostri cuori»

«La famiglia Manzoni resterà sempre nel nostro cuore – riprendono- quest’anno l’11 e il 12 ottobre è previsto il Memorial intitolato a Stefano. Dopo la scomparsa di Nadia abbiamo introdotto un premio dedicato a lei. Quest’anno cercheremo di dare un riconoscimento in ricordo di Nino».

Gli ex ragazzi della Gerardiana ricordano con la voce spezzata dall’emozione quando si recavano nel negozio di Nino a farsi tagliare i capelli, ricordano il suo sorriso, la sua generosità, il suo essere vicino alla società: «Nino e Nadia hanno riversato il loro affetto su di noi. Non potremo mai dimenticarli».

Monza: l’addio a Nino Manzoni, funerali mercoledì 17 settembre

Il funerale di Nino Manzoni si celebra mercoledì 17 settembre alle 15 nella chiesa di San Gerardo.