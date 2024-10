Monza, la Toyota con targa ucraina è “italianissima”: era stata rubata, una denuncia

La Toyota con targa ucraina ma “italianissima”: è l’escamotage che è stato utilizzato nel tentativo verosimile di trasferire altrove un’auto rubata. Tentativo sventato a Monza dalla Polizia Locale. Il furto della vettura era stato denunciato il 27 settembre a Mariano Comense. L’auto si trovava nei giorni scorsi nel quartiere Triante, stava per essere caricata su un furgone con targa rumena.

Monza, la pattuglia della Polizia locale insospettita: un uomo denunciato per ricettazione

Una pattuglia della Polizia locale di passaggio ha notato la manovra e si è insospettita. Da controlli è emerso che la targa ucraina fissata alla vettura non era in realtà la sua. Attraverso il numero di telaio si è scoperto che l’automobile era stata appunto oggetto di denuncia a seguito di un furto avvenuto tre settimane prima. L’auto è stata quindi recuperata e il conducente dell’autocarro, un uomo di nazionalità rumena, è stato denunciato per ricettazione.

“Le costanti attività di controllo intraprese dagli agenti di via Marsala – osserva l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – permettono un’ulteriore capillarità nel garantire sicurezza e legalità a Monza, in sinergia con le azioni di presidio territoriale svolte da tutte le Forze dell’Ordine”.