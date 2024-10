Monza: la storia di Mirko Colletti, il “portalettere dei nonni”

È il “portalettere dei nonni”. Mirko Colletti è in servizio nel Centro Logistico di Monza Recapito e nel giro quotidiano ha una tappa speciale: la casa di riposo Sant’Andrea. È Poste Italiane a raccontare la sua storia nel giorno della Festa dei nonni che cade il 2 ottobre.

Monza: la storia di Mirko Colletti, uno degli ottanta addetti alle consegne in città

Colletti è uno degli oltre 80 addetti alle consegne in servizio in città, il centro di recapito di via XX Settembre è il cuore della gestione di tutta la fase di smistamento di posta e pacchi per l’intera provincia. Oltre ad occuparsi della città infatti predispone il lavoro per tutti gli altri centri della provincia impiegando circa 160 persone.

Monza: la storia di Mirko Colletti, «mi piace creare legami»

«Mi piace molto il mio lavoro perché mi dà sempre la possibilità di interagire con l’utenza – afferma il portalettere, 24 anni, originario di Burgio in provincia di Agrigento e in Poste Italiane dal 2022 – Mi piace molto essere in mezzo alla gente, conoscere persone e creare legami. Nel mio giro di consegne ho spesso l’impressione di poter davvero portare un po’ di aiuto, come alla vecchietta che aspetta un vaglia. Il portalettere è una figura che entra a contatto con le persone e vive la quotidianità della città».

Monza: la storia di Mirko Colletti, due cartoline filateliche per festeggiare i nonni

Poste Italiane festeggia la festa dei nonni anche con due cartoline filateliche in vendita nei 7 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Monza e Brianza: a Monza in corso Milano 56, a Cesano Maderno in piazza XXV Aprile 2, a Concorezzo in piazza della Pace 2, a Desio in via Guido Galli 1, a Lissone in piazza Alcide De Gasperi 3, a Muggiò in via Leonardo Da Vinci 2 e a Seregno in via Augusto Mariani 7, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e sul sito poste.it.