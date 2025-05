È una vera e propria lavagna verde quella fiorita su una parete esterna della scuola Paolo Borsa di Monza: gli studenti dei corsi professionali per operatore agricolo da qualche tempo possono imparare a riconoscere le piante e capire come curarle sul pannello di una quarantina di metri quadri progettato e realizzato grazie alla donazione di 300.000 euro assicurata nell’arco di tre anni dalla Fondazione Camerani Pintaldi.

Monza: la scuola Borsa inaugura la “lavagna vegetale”, si può vedere nell’open day del 23 maggio

La parete, che è stata presentata mercoledì 14 maggio dai responsabili dell’azienda speciale Borsa, potrà essere ammirata dal pubblico venerdì 23 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, in occasione dell’open day della scuola. Nella parte superiore sono stati piantati fiori multicolori ed essenze decorative mentre in quella inferiore crescono aromi, fragole, prezzemolo, pomodorini e insalate che vengono utilizzati nella cucina dell’istituto dagli alunni dei corsi per operatore della ristorazione in quella che è una economia non a chilometro, ma a «metro zero» come affermano i docenti.

Monza parete lavagna verticale scuola Borsa

«La parete è una installazione sofisticata – ha spiegato Paolo Pignataro che l’ha progettata insiema a Marco Tosi – richiede poca manutenzione, ma un controllo continuo. L’irrigazione a goccia consente di non sprecare acqua né fertilizzanti: in questo modo i ragazzi imparano che la vera tecnologia è nelle piante».

Monza: la scuola Borsa inaugura la “lavagna vegetale”, lezioni all’aperto per gli operatori agricoli e prodotti per gli studenti dei corsi di ristorazione

Gli studenti, hanno aggiunto Tosi e l’agronoma Chiara Molteni, possono fare lezione all’aperto, effettuare dal vivo il riconoscimento botanico finora fatto attraverso la lim, acquisire nuove competenze professionali.

La lavagna vegetale, compresa nel progetto Tras_Formazione Verde, come ha ricordato la direttrice della Borsa Barbara Vertemati, soddisfa l’attenzione alla sostenibilità delle tecniche chiesta dalla Regione.

Il valore anche estetico del programma, il ruolo della formazione professionale nel tessuto economico della Brianza e il peso del terzo settore sono stati riconosciuti dal sindaco Paolo Pilotto, dall’assessore al Welfare Egidio Riva e dalla presidente del cda della Borsa Barbara Ongaro.

«La nostra Fondazione ha adottato la Borsa come un figlio – ha commentato Gisella Vegetti, presidente della Camerani Pintaldi, presente insieme al vice Eugenio Mascheroni – siamo orgogliosi di vedere come cresce. Continueremo a starle vicini e speriamo di poter proporre altri progetti innovativi» in modo da contribuire a lanciare nuovi corsi.

Monza: alla scuola Borsa da settembre la specializzazione in allestimento con fiori recisi

Da settembre, intanto, partirà la specializzazione in allestimento floreale con fiori recisi che fornirà competenze molto richieste dal mercato del lavoro.