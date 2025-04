Si è svolta sabato 12 aprile a Monza l’edizione 2025 di Pulizie di Primavera: si è trattato di un’edizione speciale per la manifestazione, che ha festeggiato il suo decimo compleanno con dieci cantieri aperti ai cittadini, uno per ciascun quartiere. Per ciascuno è stato organizzato un tour a piedi a partire dal centro civico di riferimento, con attività di pulizia lungo il percorso. La partecipazione è stata aperta a persone singole, famiglie, gruppi, associazioni e amici che hanno contribuito a rendere più bella la città.

Pulizie di Primavera: il quadro degli interventi realizzati

Per questa edizione speciale, i partner che hanno affiancato i volontari, offrendo laboratori didattici nei quartieri, sono stati Legambiente Monza, Retake, Corro col Guanto, Plastic Free. Comieco, nell’ambito della Paper Week, ha organizzato iniziative specifiche -come laboratori di origami- dedicate al riciclo della carta e del cartone. Green Strategy Group ha proposto attività di educazione ambientale in cui imparare a trasformare materiali di scarto in oggetti creativi, curiosi e utili, promuovendo il riuso e la sostenibilità. Anche le scuole, come ogni anno, si sono prese cura dei loro spazi e dei loro giardini, con 38 interventi di piantumazione, 41 di verniciatura, 9 di realizzazione di murales. Circa 2000 le persone coinvolte nei 49 cantieri organizzati in 11 nidi, 9 scuole dell’infanzia, 10 primarie, 5 le scuole secondarie di primo grado e 7 le scuole secondarie di secondo grado; 5 Centri di Animazione Socio-Educativa, il Cfp Borsa e una società sportiva. Sul muro esterno della scuola primaria Buonarroti sarà inoltre realizzato un murales curato dall’artista Joe Palla, mentre cinque pavimentazioni di cortili sono state decorate con i “giochi di una volta”.

Pulizie di Primavera: i ringraziamenti del sindaco Pilotto

Il sindaco Paolo Pilotto, che ha seguito le attività visitando diversi cantieri durante la mattinata, ha ringraziato i numerosi volontari che si sono presi cura di Monza: «L’esperienza di prendersi cura dei luoghi pubblici insieme ad altri cittadini è un gesto che rafforza il coinvolgimento e il senso civico: per questo ringraziamo i tanti volontari e le consulte di quartiere che quest’anno hanno contributo a rendere speciale la decima edizione».