Monza: la Polizia locale si dota di due nuove auto elettriche

La Polizia Locale di Monza ha due veicoli in più per il pattugliamento del centro della città: due veicoli elettrici che vanno ad ampliare il parco di mezzi a basse o zero emissioni già in servizio, composto da un veicolo full electric e numerose auto ibride sul totale di 36 veicoli attualmente in uso.Si tratta di due nuove Jeep Avenger 5 porte, dal costo di 31.000 euro a veicolo finanziato con risorse dell’amministrazione. I nuovi veicoli permetteranno così la dismissione di auto più datate e con emissioni non più adeguate agli standard ambientali odierni, consentendo agli agenti di pattugliare il centro della città con mezzi che non producono gas di scarico.

Monza: la Polizia locale e le parole di Moccia

“Il graduale rinnovo del parco auto – osserva l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – permette non solo di contribuire a una maggior qualità dell’aria in città ma anche di mettere gli agenti nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo con le migliori strumentazioni possibili e con veicoli al passo con i tempi. Un valore aggiunto al servizio che le donne e gli uomini della Polizia Locale prestano per la città”.