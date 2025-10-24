Monza: la Lega apre uno sportello per i lavoratori

La Lega di Monza ha attivato uno sportello di consulenza coordinato dall’avvocato giuslavorista Lorenzo Petrosillo a cui i lavoratori possono chiedere consiglio su come affrontare problematiche con la propria azienda, capire come muoversi nel caso di mancate tutele e di fronte al rischio di perdere il posto. «È un progetto pilota – afferma la segretaria cittadina Roberta Gremignani – il nostro partito è sempre stato vicino ai lavoratori, agli artigiani e ai piccoli imprenditori tanto che un tempo aveva un piccolo sindacato. Non vogliamo sostituirci ai professionisti del settore, ma dare le prime indicazioni su come attivarsi».

È possibile contattare lo sportello inviando una mail a info@legamonza.it specificando la tematica su cui si domanda il parere: gli esperti sono disponibili anche a fornire informazioni sul sostegno che spetta ai precari, sulle modalità di accesso al credito per le giovani coppie, su questioni che toccano gli artigiani e le partite Iva. L’iniziativa, presentata domenica 19, ha già riscosso l’interesse di alcuni monzesi tra cui un pensionato che ha esposto il proprio caso.