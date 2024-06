Monza: la farmacia di Sant’Albino non chiude, spente le voci nel quartiere

È bastata una voce incontrollata, forse una “boutade” da parte di qualcuno che si vanta di essere informato su tutto ciò che avviene nel quartiere e a Monza, per intimorire i santalbinesi. Ma ora i residenti del periferico rione possono stare tranquilli: la “loro” farmacia, la comunale numero 4, resta al suo posto.

Monza: la farmacia di Sant’Albino non chiude, la comunicazione del Comune alla Consulta

Era da qualche settimana che si inseguivano le notizie di una possibile chiusura della farmacia. Informazioni che erano giunte all’orecchio, oltre che dei cittadini, anche di alcuni rappresentanti sindacali e della consulta di quartiere. L’ organismo consultivo ha affrontato la questione nell’ultima seduta dopo aver interpellato le autorità comunali.

«Abbiamo avuto una comunicazione da parte del vicesindaco Egidio Longoni che ci ha confermato che la farmacia continuerà regolarmente il suo lavoro – rassicura Stefano Galbiati, coordinatore della consulta – la presunta chiusura era solo una voce che si è diffusa e noi come consulta abbiamo voluto verificarla».

Monza: la farmacia di Sant’Albino non chiude, la conferma di Farma.Co.M

Conferma l’inconsistenza della notizia anche il presidente di Farma.Co.M – società il cui pacchetto azionario è in capo per il 95% al Comune di Monza – Vito Potenza: «Si è trattato di una voce incontrollata, o forse no, comunque di una voce totalmente irreale. Nessuno ha mai parlato di chiusura di quella farmacia che, peraltro, non dipenderebbe da noi. E poi che senso avrebbe chiudere una farmacia in un quartiere dove c’è Farmasalus, il poliambulatorio di FarmaCom che offre diversi servizi sanitari a prezzi calmierati? Perché mettere in giro certe assurdità che danneggiano una società notoriamente virtuosa come Farma.Co.M?». E conclude: «Sempre a Sant’Albino abbiamo messo a disposizione i nostri locali al medico di medicina generale».